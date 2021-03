I, Real, što čekamo, kad će novi ugovor?

S pravom se pitaju navijači Real Madrida, ali i Luka Modrić (35) bez kojeg Madriđani ne mogu pobijediti ni jednu od najlošijih momčadi La Lige.

Španjolski velikan pobijedio je Elche 2-1 u 27. kolu La Lige, no puno teže od očekivanog.

Zinedine Zidane odmarao je najbolje igrače uoči uzvrata protiv Atalante u osmini finala Lige prvaka, no ništa se nije odvijalo prema planu.

Francuski trener je ostavio na klupi Luku Modrića i Tonija Kroosa jer je vjerovao da njegova momčad može do pobjede bez puno mučenja, no bila je to prava muka za Madriđane u prvih sat vremena.

Bezidejni Real nije mogao stvoriti ozbiljniju šansu protiv 17. Elchea koji je čak i poveo. Zabio je Calvo za 1-0 u 61. minuti i u tome trenutku Zidane je shvatio da je vrag odnio šalu. Novi kiks i novi poraz udaljio bi ih iz utrke za naslov prvaka pa je morao uvesti svoja dva najbolja igrača i dva dirigenta. Modrić je zamijenio Isca, Kroos Valverdea i samo 11 minuta kasnije, Real je izjednačio.

Pogodite. Maestralni Modrić je asistirao, a zabio je Karim Benzema. Da, ni protiv Elchea Real nije mogao bez Modrića koji je bitno podignuo igru madridske momčadi nakon ulaska. Ubrzao je distribuciju lopte prema naprijed i igru svoje momčadi, živnuli su i ostali igrači te je pokrenuo preokret.

Real je u posljednjih dvadeset minuta žestoko napao, a pobjedu je donio Karim Benzema svojim drugim golom u 91. minuti.

- Real je užasan bez Luke Modrića i Tonija Kroosa - napisala je Marca koja je bez ustručavanja otkrila ono što ostali misle.

Modrić je u 36. godini i treba mu više odmora nego prije, a to Madriđanima stvara ogromne probleme. Tolike da bez njega ne bi pobijedili ni trening utakmicu, tvrdi Marca.

- Igranjem bez Modrića ili Kroosa ova momčad Reala nije u stanju držati ritam igre niti protiv slabašnog Elchea. Ma ne bi mogla pobijediti ni u trening utakmici. Prvih sat vremena bez ključnog dvojca Real je bio grozan. Očito je da zamjene za Hrvata i Nijemca nemaju ni pola njihovih kvaliteta i sposobnosti. Modrić i Kroos su toliko moćni da pod njima vođenje Realove igre i davanje tempa cijeloj utakmici izgleda lagano, ali to nipošto nije tako. U današnjem nogometu je bez igrača koji imaju izvanserijski talent i sposobnost podizanja intenziteta igre nemoguće pobijediti ikoga - piše Marca.

Slijedi rasplet sezone i Real više nema pravo na kiks, a posebno bitna utakmica čeka ga u utorak kada na svome stadionu dočekuje Atalantu u uzvratu osmine finala Lige prvaka.

- Real se bez ovog dvojca ističe očajničkim nedostatkom ideja, točnih dubinskih proigravanja te carinjenjem lopte, statičnim nogometom i lako čitljivim dodavanjima. Bez Modrića i Kroosa ovaj Real je skup mediokriteta. Tek njihovim ulaskom počeo je podsjećati na momčad kakva bi morao biti. Igranje bez njih dvojice je luksuz koji si Zidane više ne može priuštiti - završila je Marca.