NAKON PENALA

Real je opet na vrhu Europe! Juniori su osvojili Ligu prvaka

Piše HINA,
Mladi Realovci su osvojili drugu juniorsku Ligu prvaka u klupskoj povijesti! U dramatičnom finalu savladali Club Brugge na penale. Ortega i Navarro junaci utakmice, a trener Lopez ponosan na nevjerojatnu generaciju igrača

Mladi nogometaši Real Madrida pobjednici su juniorske Lige prvaka nakon što su u finalu u Lausanni boljim izvođenjem jedanaesteraca pobijedili Club Brugge sa 4-2 nakon što je susret završio 1-1.

Za razliku od svojih starijih kolega koji su europski put završili u četvrtfinalu, mlada momčad 'kraljevskog kluba' uspela se na europski tron. U finalu koje je igrano u Laussani, Real je bio bolji od Club Bruggea.

Španjolci su poveli u 23. minuti golom Jacoba Ortege, a izjednačio je Tobias Lund Jensen u 64. minuti. Kako više nije bilo golova, pitanje pobjednika je razriješeno udarcima s bijele točke.

Briljirao je Realov vratar Javier Navarro koji je obranio udarce Naima Amengaija i Tiana Koren. Kod Reala precizni su bili Navascues, Yanez, Diez Aguado, a na suprotnoj strani pogodili su tek Goemaere i Musuayji.

- Ova izvanredna generacija igrača ostavila je trag u omladinskoj akademiji. Oni su nevjerojatno talentirani, nevjerojatno predani igrači koji savršeno utjelovljuju vrijednosti Real Madrida. Jako smo ponosni na njih, poručio je Realov trener Alvaro Lopez.

- Zaslužili smo naslov, zaslužili smo ovu radost. Također bih želio čestitati protivniku, koji je odigrao sjajnu utakmicu, nisu nam olakšali, a na kraju smo morali pobijediti na penale, dodao je Jacobo Ortega.

Club Brugge i Real su u ligaškom dijelu Lige prvaka osvojili po 15 bodova, zauzevši treću i četvrtu poziciju. Real je potom izbacio Marseille, Chelsea, Sporting, PSG te u finalu Brugge koji je na putu do završnog ogleda bio bolji od Monaca, Žiline, Atletico Madrida, te Benfice.

Realov je to drugi naslov nakon slavlja 2020. godine. U juniorskoj Ligi prvaka najuspješnija je Barcelona s tri titule.

