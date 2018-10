'Real je ruševina': Lopeteguiju dani obrojani, traže nasljednika

Dani Julena Lopeteguija u Real Madridu su odbrojani. Jedino je pitanje kada će 'letjeti' - danas, sutra, sljedeći tjedan ili nakon El clasica, piše Marca.

Real je u crnom nizu od pet utakmica bez pobjede. Florentino Perez suzdržao se od 'okidača' nakon poraza od Alavesa, ali sada je to neizbježno. Sam Lopetegui nije bio sretan time što nitko nije doveden u zamjenu za Ronalda. Perez je vjerovao da ga Benzema, Bale i Vinicius Junior mogu nadomjestiti, ali očito se prevario.

Došli su samo Thibaut Courtois i Alvaro Odriozola, a otišli Kovačić, Danilo, Morata, Pete i James Rodriguez pa od ljeta novom treneru Reala nije bilo ni lako i on nije uspio naći prave odgovore. No čini se kako novu priliku neće dobiti, iako on kaže drugačije:

- Jako sam ohrabren da nastavim jer je momčad ostavila srce i dušu na terenu. Prije ili kasnije, izaći ćemo iz toga. Svlačionica je bila tužna, ali igrači su odlučni podići se i gledati unaprijed - izjavio je Lopetegui nakon novog poraza od Levantea (2-1).

🗣 Marcelo: "We're to the death with Julen Lopetegui. Let him work." pic.twitter.com/Rz1V7efoRF — RMOnly (@ReaIMadridOnly) 20. listopada 2018.

Ipak, mnogi igrači su uz njega, kao što kaže Marcelo:

- Do smrti smo s Julenom Lopeteguijem. Pustite ga da radi.

Jedna od najvećih kriza Reala još uvijek je u tijeku, a povrh svega, predstoji im ogled s Barcelonom idućeg vikenda, koji Real dočekuje na osmom mjestu prvenstvene ljestvice.