Real Madrid izgubio bez Marija Hezonja, Žalgiris srušio Barcu

Košarkaši Bayerna svladali su Real Madrid sa 97-89 velikim preokretom u zadnjoj četvrtini na startu nove sezone Eurolige, a Mario Hezonja, zbog nedavne bolesti, nije bio u sastavu španjolske momčadi.

Na poluvremenu je bilo 52-51 za njemačku momčad, ali je Real početkom drugog poluvremena serijom 13-0 došao do dvoznamenkaste prednosti (54-64). Španjolska momčad je u zadnju četvrtinu ušla sa +9 (73-64), da bi Bayern serijom 11-2 došao do izjednačenja (75-75) u 33. minuti. Bavarci su novom serijom 11-0 u 37. minuti došli do +11 (88-77).

Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS

Španjolci su 20 sekundi prije kraja došli na samo jedan koš zaostatka nakon što je Facundo Campazzo pogodio oba slobodna bacanja, ali je Argentinac nakon promašene trice na osam sekundi do kraja dobio tehničku i isključujuću pogrešku, a Vladimir Lučić je pogodio pet slobodnih bacanja za konačnih 97-89.

Kod pobjednika je najbolji bio Shabazz Napier sa 25 koševa, a Johannes Voigtmann je spojio 19 poena i 10 skokova. Hrvatski reprezentativni centar Danko Branković je igrao nešto više od četiri minute i uhvatio jedan skok te ukrao jednu loptu. Campazzo je ubacio 19 koševa i imao devet asistencija za Real, dok je Džanan Musa završio dvoboj sa 18 poena.

Panathianikos je u obranu naslova krenuo pobjedom 87-77 na gostovanju kod berlinske Albe. Amerikanac Kendrick Nunn je sa 16 koševa predvodio atensku momčad, dok je francuski reprezentativac Mathias Lessort ubacio 14 poena uz osam skokova. Australac William Mcdowell-White je s 13 koševa bio najbolji strijelac Albe.

Foto: Dusan Milenkovic

Žalgiris je na domaćem terenu srušio Barcelonu (74-67) uz 19 koševa Francisca, dok je goste predvodio Laprovittola s 12 koševa i osam skokova. Sretne ruke u prvom kolu nije bio ni Partizan koji je izgubio kod Baskonije (88-82). Španjolsku momčad predvodio je Howard s 17 poena, dok je Jones za srpsku momčad zabio 22.