Real Madrid poseže za velikim pojačanjem: Stiže Ibrahimović?

Real Madrid oborio je još jedan negativni rekord nakon odigranog devetog kola prvenstva...

Po prvi put u 17 godina realovci su nakon devetog kola na poziciji koja ne vodi u Europu! Zadnji put je to bilo 2001/02. kada su bili tek 15., no na kraju su ipak uspjeli ugrabiti treće mjesto, a "kraljevski klub" može se veseliti jednoj činjenici - iako je na sedmom mjestu, Barcelona mu bježi tek četiri boda.

I haven't seen a la liga table as crazier than this in years pic.twitter.com/Z9EQKIunQp

Oborili su Luka Modrić i društvo mnoštvo negativnih rekorda ove sezone, utakmicama nisu zabili ni gol, a sada je dosegnuto novo dno - no čini se da postoji rješenje!

Kako bi prestigli Alaves, Espanyol i ostatak klubova iznad kojih se uvijek nalaze na tablici treba im - napadač koji zabija! A tko je bolji za to nego čudesni Zlatan Ibrahimović!

Ibrakadabra trenutačno igra za Los Angeles Galaxy u američkoj MLS ligi te bi ga Real htio dovesti na zimu usprkos tomu što bi Zlatan tad imao čak 37 godina, javlja Radio Copa. Ibra je, inače, sinoć zabio i asistirao u pobjedi Galaxyja kod Minnesota Uniteda 3-1.

Of course @Ibra_official was gonna score in this one. #MINvLA pic.twitter.com/xUH77pn5vs