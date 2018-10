Real nikad tako dugo bez gola: Levante ga šokirao u Madridu!

Real je u Madridu šokantno izgubio od Levantea 2-1 u utakmici u kojoj se očekivao prekid lošeg niza, prije svega bez postignutoga pogotka. A stigao je - novi potop "kraljevskog kluba".

Naime, Real je 409 minuta bio bez gola i znalo se da ako u prvih 55 minuta ne zabije Levanteu, srušit će najgori rekord u 116 godina dugoj povijesti kluba i 464 minute bez pogotka! To se, naposlijetku i dogodilo. Marcelo je zabio u 72. minuti, što znači da je Real bez gola bio 481 minutu...

Nacho, Kroos, Bale i Benzema počeli su na klupi, Marcelo i Isco su u momčadi, kao i pomalo iznenađujuće Lucas i Mariano.

I već u šestoj minuti šok: Varane je grozno pogriješio i Morales je zabio za 0:1! U 12. je Levante dobio penal nakon Varaneova igranja rukom! Sudac je najrpije izvukao izvan šesnaesterca, ali nakon nekoliko minuta gledanja VAR-a, ipak su gosti dobili penal, a Marti je pogodio za šokantnih 0:2! Nakon samo 13 minuta utakmice!

U 17. minuti Real je zabio za 1:2, ali VAR je poništio gol! Opravdanbo, jer nakon što je Ramos uzdrmao gredu, Asensio je ugurao loptu u mrežu, ali je bio u zaleđu. Lucas Vazquez imao je sjajnu šansu u 21. minuti, ali kao i Ramosov udarac glavom minutu kasnije, golman Oier Olazabal je sjajno obranio.

Real Madrid 1-2 Levante FT:



Shots: 34-6

Possession: 70.1%-29.9%

Chances created: 27-3

Passing accuracy: 91%-70%



Los Blancos suffer their third La Liga defeat of the season at Santiago Bernabeu. pic.twitter.com/XuqOK7JAJ9