Real pred ispadanjem iz LP-a, a Zidane tvrdi: Neću odstupiti!

Imam dovoljno snage i dat ću sve od sebe kao što sam uvijek radio. I moji igrači dat će sve od sebe. U prvenstvu prije neki dan nismo zaslužili pobjedu, ali večeras jesmo, kaže Zidane...

<p>U posljednjih pet kola<strong> Real Madrid</strong> ima tri poraza, pobjedu i remi. Visi mu ispadanje iz Lige prvaka, u La Ligi ga pobjeđuje tko god stigne. Da je netko drugi trener Reala, već odavno bi letio, ali kada ste Zinedine Zidane koji je klubu donio tri Lige prvaka i dvije La Lige. Priča je ipak drugačija...</p><p>Real je izgubio od Šahtara 2-0 i to po drugi put ove sezone. Dok im je Borussia Mönchengladbach utrpala deset komada u dvije utakmice, Zidaneova momčad opet se osramotila. Prvo poluvrijeme imali su dominaciju, promašili svoje šanse, a onda je u drugom dijelu stigla kazna kada su Dentinho i Solomon zabili za veliku pobjedu.</p><p>Šahtar je preskočio Reala na ljestvici, ali francuski trener ne misli odstupiti.</p><p>- Neću odstupiti. Prošli smo i ranije teške trenutke, prolazimo ih rezultatski i sada. To je sada realnost, ali idemo dalje. Znali smo da je utakmica protiv Šahtara finale, tako smo se i spremali. Odigrali smo odlično prvo poluvrijeme, ali nismo uspjeli zabiti. Ostala je jedna utakmica do kraja i moramo je dobiti - kaže Zidane.</p><p>I da. Moraju dobiti. Ali ni to neće biti dovoljno ako Šahtar dobije Inter u gostima. Real se doveo u takvu situaciju da ne ovisi više samo o sebi. U posljednjem kolu igra protiv Borussije koja ih je već jednom namučila i uzela bod, a Madriđanima pobjeda treba pod svaku cijenu ako žele proći u osminu finala. I još uz to moraju se nadati da Inter uzme barem bod Šahtaru koji je trenutačno na drugoj poziciji zbog boljeg omjera.</p><p>Teška su vremena za realovce, Zidane ne misli otići, ali pitanje je što će reći glavni šef Fiorentino Perez. Jasno je kako se francuskom treneru itekako trese klupa jer je klub u teškoj krizi. I pitanje je kako će izaći iz nje. Ovaj put mu nije pomogao niti Luka Modrić.</p><p>- Imam dovoljno snage i dat ću sve od sebe kao što sam uvijek radio. I moji igrači dat će sve od sebe. U prvenstvu prije neki dan nismo zaslužili pobjedu, ali večeras jesmo. Moramo dignuti glave i razmišljati samo o idućoj utakmici. Ne postoji druga opcija, samo fokus na iduću utakmicu - kazao je Zidane.</p>