Real predstavio nove dresove: Pojavili se svi osim Ronalda

Real Madrid je u utorak svijetu predstavio nove dresove za sezonu 2018./2019. Svi igrači su se uslikali u novom dresu, osim jednog - Cristiana Ronalda. On se ne pojavljuje niti na slikama, niti na video, a njegov dres se ne može kupiti u online trgovini.

Ronaldo je inače ikona Realovog marketinga pa je s toga njegovo nepojavljivanje izazvalo novu buru oko odlaska iz kluba. Naime, Ronaldo je nakon osvajanja Lige prvaka u subotu, kao grom iz vedra neba, ispalio kako je bilo lijepo igrati za Real Madrid.

Mnogi su to odmah shvatili kao znak da je njegova avantura u Realu završena te da će on ovog ljeta potražiti novi klub. Međutim, odmah sutradan je Ronaldo poručio navijačima vidimo se dogodine.

Ta posljednja izjava Cristiana je primirila fanove Reala, no čini se samo privremeno jer se sada saga oko njegovog odlaska nastavlja.

Na Realovom predstavljanju dresova svi igrači su pozirali obučeni u novi dres, ali samo Ronaldo nije. Njegov dres se naravno pojavio, ali bez njegove slike.

Foto: Marca.com

Mnogi tvrde kako je tu samo riječ o tome da Ronaldo ne smije kršiti pravila vlastitog sponzora Nikea i slikati se u Adidasovoj odjeći dok drugi pak navode kako je to posljednji, a ujedno i najveći znak da Portugalac na ljeto gotovo sigurno napušta "Kraljeve".

Povodom svega se oglasio i španjolski novinar Nuno Gomes koji je ujedno i dobar Ronaldov prijatelj, a on je siguran kako će Portugalac još uvijek ostati u Realu.

- Ne vjerujem da će Ronaldo otići iz Reala, ali znam jednu stvar, on je ljut na upravu kluba zbog produljenja ugovora. On je najbolji igrač, a ako pogledate koliku plaću dobiva to je smiješno. On želi novi ugovor s Realom kako bi znao da ga uprava cijeni i da žele nastaviti suradnju s njim - rekao je Gomes te nastavio:

- Iako su mu iz uprave na početku sezone rekli da će mu obnoviti ugovor i povisiti plaću, ali se to nije dogodilo. Kada ih je on pitao da mu obnove oni su mu odgovorili da sada nije vrijeme za to. Sezona je završila, a on i dalje nema novi ugovor. Zbog toga se on osjeća zapostavljeno i tužan je jer se čelni ljudi ne drže svoje riječi.