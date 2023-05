Real se mučio, a onda je ušao Modrić: Španjolci ga ishvalili

Real Madrid je u 34. kolu La Lige pobijedio Getafe na domaćem terenu (1-0), ali bila je to nebitna utakmica za kraljevski klub. Barcelona korača prema prvom naslovu prvaka nakon 2019. godine, a realovci su na ovome susretu mislima bili na srijedi i uzvratnoj utakmici polufinala Lige prvaka Manchester City. Utakmici sezone za cijeli klub.

Luka Modrić ostao je na klupi. Carlo Ancelotti htio je odmoriti svog dirigenta za City, ali čim nema hrvatskog maestra, odmah se osjeti koliko je orkestar raštimaniji. I to je najveći problem, Real još nema njegovog nasljednika, a bez obzira što igra sjajno, Hrvatu je 37 godina i neće još dugo moći igrati na ovoj razini.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Dani Ceballos uskočio je u njegove kopačke, trebao je on biti taj koji će razigravati momčad i to u utakmici koja nije bila pretjerano važna, no Španjolac je opet zakazao i naveo nove upitnike oko svog statusa. Modrić je u igru ušao u 63. minuti i preokrenuo stvari na terenu. Podignuo je ritam igre i unio energiju.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Španjolski mediji opet su ga ishvalili i sami shvatili koliko je Real slabiji bez svog genijalca.

- Ušao je u igru u 62. minuti umjesto Ceballosa koji se nije iskazao. Modrić je igrao pod ručnom kočnicom, ali je i takav podigao igru Reala i donio dinamiku. Dobro se oporavlja pred veliku utakmicu - piše Marca

Želja Luke Modrića oduvijek je bila jasna. Igra za najveći klub na svijetu i želja mu je tu završiti karijeru. Aktualni ugovor s Real Madridom veže ga do ljeta, novi nije potpisao, ali sve je izvjesnije kako će ostati u Madridu do 2024. godine. Prije toga slijedi nova prilika za doktorsku disertaciju i plasman u finale Lige prvaka. Susret protiv Manchester Cityja, utakmice za koje žive Modrić i Real.

Luka je dobio predah i trebao bi odmoran dočekati susret na Etihadu. Real brani trofej, a obzirom na neuspjeh u prvenstvu, ovo im je i motiv više da sezona ne bude neuspješna. Osvojili su Kup, ali za standarde kraljevskog kluba očekuje se puno više.

