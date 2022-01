Španjolski nogometni velikan Real Madrid izborio je plasman u osminu finala Kupa kralja, dok se za iznenađenje pobrinuo trećeligaš Atletico Baleares izbacivši Celtu Vigo sa 2-1.

"Kraljevski klub" je na gostovanju pobijedio trećeligaša Alcoyano 3-1. Domaćin je dobro držao do posljednjih 15 minuta, kada je Real s dva gola prelomio utakmicu. Real je poveo u 39. minuti, a pogodak je postigao Eder Militao. Izjednačio je Daniel Vega u 66. minuti, no "Los Blancosi" su do kraja utakmice otklonili sve dvojbe s dva gola. Za 2-1 je zabio Marco Asensio u 76. minuti, a dvije minute kasnije Jose Juan je pogodio vlastitu mrežu.

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić dobio je poštedu.

Za iznenađenje se pobrinuo trećeligaš Atletico Baleares koji je sa 2-1 porazio Celtu Vigo.

Oba gola za domaćine zabio je Manel Martinez (17, 76), dok je za goste iz Viga zabio Brais Mendez (67).

Real Betis je bez većih problema na gostovanju porazio drugoligaša Valladolid sa 3-0, a strijelci su bili William Carvalho (24), Nabil Fekir (27) i Borja Iglesias (50).

Real Sociedad je u Leganesu savladao istroimenog člana Segunde sa 3-2. Baskijci su na poluvremenu vodili sa 2-0 golovima Alexandera Isaka (9) i Mikela Oyarzabala (43), ali se Leganes uspio vratiti golovima Juana Munoza (60, 74).

Ipak, Sociedad je stigao do pobjede golom Oyarzabala iz kaznenog udarca u 74. minuti.

U četvrtak je na rasporedu još sedam susreta, pri čemu Sevillu očekuje gostovanje kod drugoligaša Real Zaragoze, dok će Atletico Madrid gostovati kod trećeligaša Rayo Majadahonda.

(Hina) xdl ydl