Real zarađuje sulude novce od prodaje dresova: 'To je rudnik zlata, najveći u nogometu'

Stadion Reala, Santiago Bernabeu, uslijed obnove postao je prava gradska atrakcija. Dolazak Kyliana Mbappéa (25) dodatno je poboljšao situaciju, a njegovi dresovi prodaju se kao ludi, što klubu iz Madrida donosi basnoslovne prihode svakog dana.

Pokretanje videa... 00:55 Bernabeu je ovacijama prekidao Modrićev govor, a on obećao: Vidimo se iduće sezone | Video: 24sata/reuters

Real je proširio i klupski muzej, koji sada zauzima 4.2 tisuće kvadrata i četiri kata. U gradu muzeja, Madridu, Real se nada da će njihov obnovljeni muzej privući više posjetitelja čak i od Pradoa, jednog od najpoznatijih muzeja na svijetu. Realov muzej je 2019. godine posjetilo 1,3 milijuna ljudi.

"To je prva postaja zlatnog rudnika, koju sada posjećuje od 5 do 6 tisuća ljudi dnevno. S obzirom na to i da se cijene ulaznica za muzej i obilaske stadiona kreću od 29 do 50 eura, Real će na kartama zarađivati oko 170 tisuća eura mjesečno ili samo na ulaznicama za muzej oko 20 milijuna eura godišnje", piše Marca.

Kylian Mbappe's Real Madrid shirt on sale at Santiago Bernabeu stadium | Foto: Isabel Infantes

Obnova je pretvorila Bernabeu u rudnik zlata, najprofitabilniji u svijetu nogometa. Kada su službeno objavili dolazak Mbappéa s dresom broja devet, interes je bio toliko velik da je online stranica na kojoj se prodaju dresovi pala. Potražnja je bila ogromna i u klubu, pa radnici nisu mogli "disati" od posla.

U klupskom dućanu, koji se s razlogom zove "megastore", dnevno se prodaju tisuće dresova. Svaka osoba koja uđe u trgovinu ondje potroši između 100 i 150 eura. Dnevno ga posjeti 3000 ljudi, a otkako su došli novi dresovi, zarada kluba popela se na 400 do 500 tisuća eura svakog dana.

"Realov megastore teško će trajno imati ovakve brojke, ali bez obzira na to njegova profitabilnost je senzacionalna", tvrdi španjolski list.