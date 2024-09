Realov veznjak otkrio što mu je rekao Carlo Ancelotti: Jeb***, doveli smo krivog Bellinghama

Jude Bellingham (21) odigrao je fantastičnu prvu sezonu u dresu Real Madrida i osvojio La Ligu, Ligu prvaka i španjolski Superkup. Prošle je sezone zabio 23 gola i za još 13 asistirao u 42 nastupa, a potom vodio Englesku do finala Europskog prvenstva u kojem je poražena od Španjolske (2-1). Sjajni veznjak objavio je na Youtube kanalu prvu epizodu serijala Out of the Floodlights i otkrio šaljivu anegdotu vezanu uz trenera Reala Carla Ancelottija i brata mu Jobea (18) koji igra sjajno u Sunderlandu.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:43 Kylian Mbappe u Real Madridu | Video: 24sata/reuters

- Sjećam se kad je Jobe postigao dva gola. Ancelotti je rekao: 'Jeb***, potpisali smo krivog Bellinghama. Dovest ću ovog u klub.' Pitao sam ga na kojoj bi on poziciji igrao. Rekao mi je: 'Na tvojoj i počeo se smijuljiti' - otkrio je Bellingham.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Trenutačno je Realov Bellingham izvan stroja zbog ozljede, pa je ove sezone nastupio samo dvaput. Prema Transfermarktu Jude Bellingham vrijedi 180 milijuna eura, a Jobe je procijenjen na 12 milijuna.