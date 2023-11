Realova zvijezda o Modriću: Luka je uvijek tu za mene, vrlo smo bliski. Sad je malo tužan

Luka Modrić je zbog ozljede propustio susret Reala i Napolija u 5. kolu Lige prvaka u kojem su "kraljevi" slavili 4-2 i potvrdili prolazak skupine s prvog mjesta.

Kakav je njegov utjecaj u svlačionici Madriđana, najbolje prikazuje to što ga se, nakon utakmice, prisjetio Rodrygo. Koji često ističe kako je Modrić njegov mentor. Uostalom, zove ga "tata".

Brazilac igra u čudesnoj formi. U zadnje četiri utakmica za Real zabio je šest golova, uz četiri asistencije. Njegove su brojke nestvarne, no nije uvijek bilo baš tako. I upravo se zato sjetio Modrića. On je bio uz njega u najtežim trenucima...

Foto: JUAN MEDINA

'Modrić mi je najviše pomogao'

- Tko mi je najviše pomogao? Luka Modrić, on je uvijek uz mene. On ima desetku, ja nosim broj 11. Vrlo smo bliski. Uvijek me smiri. Vidio je da sam malo tužan. Bilo mi je teško jer sam se trudio i pokušavao, ali nije mi išlo. Rekao mi je da će moje vrijeme doći - istaknuo je krilni napadač Reala.

A potom se kolo okrenulo. Rodrygo briljira, a Luka ne može igrati zbog ozljede.

- On mi puno pomaže. Uvijek je tu za mene, da me podrži. Sada je on malo tužan jer ne može igrati, pa mu pokušavam pružiti svu potrebnu podršku.

Foto: JUAN MEDINA

Ancelotti nahvalio Rodryga

Rodryga je nakon utakmice pohvalio i trener Carlo Ancelotti.

- Kad golovi nisu ulazili, nije gubio samopouzdanje. Nikad nije prestao raditi ono što treba. Zaista je talentiran. Bilo je samo pitanje vremena i tog trena kad je zabio, mogli smo čuti "klik".