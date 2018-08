Realovci, gledajte i učite: Igrači Alavesa stali u špalir Barceloni

Barcelona je novu sezonu La Lige otvorila 3-0 pobjedom protiv Alavesa.

Igrači Barce na rukavu su prvi put u 89 godina La Lige imali prišiveni zlatni emblem koji je označavao da se radi o najboljoj španjolskoj momčadi prošle sezone.

Briljirao je Leo Messi, koji je zabio dva gola, jedan majstorski iz slobodnjaka.

RECORD | Lionel Messi has scored Barça's 6,000th goal. He had also scored number 5000 for Barcelona.pic.twitter.com/EVIeIqX9rI