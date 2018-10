Realovci ne vole VAR: Vazquez vikao sucu s klupe 'Ma se*eš!'

Pred kraj prošle godine Real je igrao protiv Al Jazire u polufinalu Svjetskog klupskog prvenstva u Emiratima. Bio je to realovcima prvi susret s famoznim VAR-om, videotehnologijom koja je od ove sezone uvedena i u španjolsku ligu.

- Da budem iskren, VAR mi se uopće ne sviđa. Mislim da je nogomet bolji bez toga. Za mene je to zbunjujuće, ne znam kad se koristi, a kad ne. Nekad može pomoći, ali dok sudac to pregledava i odluči, prođe puno vremena - rekao je tada Luka Modrić.

Real je slavio 2-1, a VAR je poništio dva gola, jedan Realu i jedan klubu iz Emirata.

U nedavnom El Clasicu suci su prvi put koristili VAR.

Ali nekim realovcima se to nije svidjelo.

- Se*eš! - vikao je Lucas Vazquez glavnom sucu Sanchezu Martinezu dok je na pomoćnom monitoru gledao ponovljenu snimku duela između Raphaela Varanea i Luisa Suareza, piše madridska Marca.

