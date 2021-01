Snježna oluja Filomena je u petak zahvatila Španjolsku, a najviše stvorila kaos u španjolskoj metropoli. Posebno će ju pamtiti igrači Real Madrida.

Luka Modrić i njegovi suigrači su u petak navečer imali let za Pamplonu gdje ih je čekao susret u La Ligi protiv Osasune. No zbog ogromnih nanosa snijega svi letovi su bili otkazani i aerodrom je bio zatvoren. Realovci su čak četiri sata čekali u avionu da se uvjeti poboljšaju, a pilot je oko 23 sata napokon dobio dopuštenje za let.

Igrači Reala su iza ponoći stigli u Pamplonu, a cijela situacija ih je isfrustrirala. To se najbolje moglo vidjeti i na utakmici protiv Osasune (0-0) u kojoj aktualni prvaci nisu mogli stvoriti nijednu stopostotnu šansu pa su se morali zadovoljiti s bodom. Ali, travnjak je zbog snijega bio u katastrofalnom stanju, a Zinedine Zidane je nakon utakmice tvrdio kako se susret nije trebao ni odigrati.

Za nedjelju ujutro je bio planiran povratak u Madrid, ali je let opet otkazan jer je aerodrom u Madridu zatvoren. Sve je premješteno za ponedjeljak ujutro, ali kako je i dalje neizvjesno hoće li se vremenska situacija u španjolskoj metropoli primiriti, a utakmica polufinala Super Kupa protiv Athletic Bilbaa se igra već u četvrtak, čelnici Reala su odlučili izravno otputovati u Malagu.

Madriđani će se tako moći vratiti u svoj grad tek u petak, točno tjedan dana nakon njihovog odlaska u Pamplonu, a to igračima kraljevskog kluba baš nije najbolje sjelo.

Španjolci ovakvu količinu snijega ne pamte od 1971. godine, a njega će, sudeći prema prognozama, biti još i više. Gradonačelnik Madrida Jose Luis Martinez Almeida upozorio je građane da ne izlaze van ako ne moraju.

Obustavljen je promet prigradske željeznice, brojni automobili ostali su zatrpani u snijegu, a gradske ulice i prometnice pune su snijega jer Madrid gotovo da ni nema ralice. U glavnom gradu Španjolske zime su obične suhe i sunčane, a donedavno je veća vjerojatnost bila da ćete dobiti Eurojackpot nego da ćete ugledati bijele pahulje u Madridu.

Djecu je razveselio, ali ne i realovce koji su prvo morali igrati na terenu pokrivenim snijegom, a sada se ne mogu vratiti doma.