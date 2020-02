'Rebić me podsjeća na Mandžu, koliko fantastična pluća ima...'

"Ima onih koji se na Twitteru pitaju: gdje se skrivao toliko mjeseci? Srećom, došao je Ibra i izvadio ga iz ladice", šale se kolegica La Gazzette dello Sport u tekstu posvećenome Anti Rebiću (26).

Hrvatski reprezentativac opet je odigrao majstorsku partiju za Milan i donio mu pobjedu 1-0 protiv Torina na San Siru u ponedjeljak šestim golom u zadnjih mjesec dana (pet u Serie A i jedan u kupu).

POGLEDAJTE VIDEO:

"Došao je kao svjetski doprvak u klub koji je morao poslati Andrea Silveu negdje, a razmjena posudbi bila je najbolja za sve. Zvone Boban, koji ga dobro poznaje, bio je oprezan i rekao je da je jako dobar igrač. Možda si je htio maknuti pritisak jer je ipak kao Hrvat doveo Hrvata, ali nacionalnost ovdje ima najmanje veze", piše novinarka poznatoga talijanskoga sportskog dnevnika Alessandra Bocci.

"Rebić će teško doseći Zvoninu slavu u Milanu, ali trenutačno vuče momčad koja čvrsto drži šesto mjesto i Europsku ligu, a to je prije nekog vremena izgledalo kao čudo. Još klub nije došao na pozicije povratka u elitno društvo Lige prvaka, ali i ovo je nešto."

9 - AC Milan have gone unbeaten in nine home games in a row in all comps for the first time since January 2017, under Vincenzo Montella - they played the ninth match against Torino in that occasion too. Run.#MilanTorino #SerieA pic.twitter.com/n30PdtVKTT