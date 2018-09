Rebinator se vratio! Rebić dao gol, Borussia utrpala 7 komada

Rebinator se vratio! Hrvatski reprezentativac Ante Rebić odigrao je prvu utakmicu za Eintracht u novoj sezoni nakon što se oporavio od ozljede prepona. Odigralo je vatreno krilo zadnjih pola sata i zabio je odmah i gol, no ni to nije bilo dovoljno za pobjedu.

Mönchengladbachska Borussija ipak je bila pretvrd zalogaj za prošlogodišnjeg osvajača kupa, a u potpunosti je nadigrala goste iz Frankfurta. Eintracht nije imao što tražiti u ovom susretu. Barem do ulaska Ante Rebića! Goste je prvo načeo Plea u 56., a još jedan gol zabio je mlađi Hazard devet minuta kasnije. Rebić je ušao u 62. minuti da bi 12 minuta kasnije već došao do pogotka za smanjenje zaostatka, no ipak su domaćini ubrzo došli do još jednog pogotka te prelomili utakmicu, a utakmica je rezultatom 3:1.

Borussia Dortmund priredila je pravi spektakl pred svojim navijačima razbivši Nurnberg kod kuće utrpavši im sedam komada. Sve je započelo već u devetoj minuti golom Larsena, a u 32. minuti na listu strijelaca upisao se i Reus. U drugom poluvremenu gostima je zabio i Hakimi, nakon čega je do pogotka ponovno došao Reus. Domaćinima to međutim nije bilo dovoljno, pa je za 5:0 u 74. minuti zabio Akanji, a desetak minuta kasnije do gola je došao i Sancho. Konačnih 7:0 pred sudačku nadoknadu postavlja Weigl.

U ostali utakmicama, Leipzig je kod kuće pobijedio Stuttgart 2-0 dok su Mainz i Wolfsburg odigrali bez golova. U prvom susretu današnjeg programa, Bayer Leverkusen je kod kuće srušio Fortunu Düsseldorf 2-1.

PSG uvjerljiv

U 7. kolu nogometnog prvenstva Francuske u srijedu je Lyon u gostima kod Dijona slavio sa 3-0, a Marseille je u sudačkoj nadoknadi svladao Strasbourg sa 3-2. Aktualni prvak PSG bio je uvjerljiv protiv Reims (4-1).

Gosti su poveli u 27. minuti golom Kennyja Lalae, ali je Marseille do poluvremena uspio preokrenuti rezultat, a strijelci su bili Dimitri Payet (41-pen) i Morgan Sanson (44). No, u 89. minuti Strasbourg dolazi do izjednačenja 2-2 pogotkom Nuna Da Coste. Ipak, u sudačkoj nadoknadi (90+1) Valere Germain donosi pobjedu Marseilleu, za kojeg nije mogao nastupiti stoper Duje Ćaleta-Car zbog crvenog kartona u prošlom kolu.



U pobjedi Lyona u gostima kod Dijona (3-0) dvostruki strijelac bio je Moussa Dembele (16, 19), a jedan gol zabio je Martin Terrier (35).



Lille, koji je odlično krenuo u novu sezonu, poražen je kod Bordeauxa sa 0-1, a strijelac je bio Francois Kamano u 7. minuti. Bivši Hajdukovac Toma Bašić nije bio u postavi Bordeauxa. Bašić je dosad skupio svega 36 minuta u dvije utakmice.

Dan ranije Monaco je na svom travnjaku izgubio od Angersa sa 0-1 ostavši na samo jednoj pobjedi. Bivši hrvatski reprezentativac Danijel Subašić i dalje je izvan stroja i nije branio. PSG je golovima Cavanija, Neymara i Meuniera srušio kod kuće Reims dok je za goste zabio Chavalerin.