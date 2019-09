Red je zbog 'vatrenih' dug čak 300 metara: Svi na Mađarsku!

Nekoliko sati uoči početka prodaje ulaznica za važnu utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije protiv Mađarske 10. listopada na Poljudu formirao se red ispred blagajni u Spaladium Areni, a sve osigurava interventna policija s nekoliko "marica". Već oko 10 sati počeli su se formirati redovi, a oko 12 sati, kad je počela prodaja red je bio 300 metara!

"Vatreni" se nakon četiri i pol godine vraćaju u Split nakon dugih pregovora između Grada Splita, Hajduka i HNS-a. Hajduk je prešutno odobrio dolazak reprezentacije, ali se izuzeo iz organizacije utakmice.

Pretprodaja ulaznica počela je u 12 sati na blagajnama Spaladium Arene (radnim danom od 12 do 18 sati) te putem interneta. Traje do 6. listopada. Ukupno je u prodaji 33.977 ulaznica.

- Zadnji put sam bio na reprezentaciji na Poljudu bio protiv Nizozemske, ima više od deset godina.Hvala savezu što je omogućio da reprezentacija opet igra na Poljudu. Najviše volim Luku Modrića, a Mađare će riješiti Nikola Vlašić - priča nam navijač dok čeka u redu za ulaznice.

Odmah do njega stoji još jedan stariji gospodin, odjeven u majicu protiv saveza.

- Primjerice, ako ne volim predsjednika Vlade, to ne znači da ne volim cijelu Hrvatsku. Ne slažem se sa postupcima i radom saveza, ali iznad svega volim Hrvatsku. Očekujem da će Poljud biti pun i da će podrška biti sjajna, pjevat će se hrvatske pjesme.

Ulaznica za sjevernu tribinu stoji 100 kuna, za istočnu 150, a za zapadnu 200 kuna u pretprodaji. Nakon toga cijene rastu na 125, 200 odnosno 250 kuna. U prodaji su i ulaznice za utakmicu protiv Walesa u Cardiffu po 260 kuna.

Redovi pred blagajnama bili su više od 300 metara, svi žele na Hrvatsku.

- Ma, nitko se više ni se sjeća kad smo posljednji put gledali reprezentaciju u Poljudu. Bio sam na utakmici protiv Gruzije 2011. i veselim se što ću opet naše dečke gledati u Splitu. Nadam se da će sve biti u redu, čekao sam više od dva sata u redu - pričaju nam navijači, presretni što će 10. listopada pun Poljud pozdraviti viceprvake svijeta.

Poznat je i raspored reprezentacije u tjednu koji će provesti u Splitu. Okupljanje pred konferencije i boravak reprezentacije planiran je u ponedjeljak, 7. listopada u hotelu Le Meridien Lav, dok će "vatreni" trenirati u Omišu. Jedina aktivnost na Poljudu bit će trening i konferencija za medije dan uoči utakmice.

- Split je zaslužio da reprezentacija češće dolazi. Dolazim iz Maljkova pored Sinja i jedva čekam utakmicu - kažu nam navijači.

Vatrena groznica trese Split. Uh, kakva će atmosfera dočekati Dalića i društvo. Svi, ali baš svi koji su čekali u redu su optimisti, nitko ne sumnja u pobjedu i proslavu pred punim Poljudom. I još nešto, svi su složni u još nečemu - junaku utakmice.

- Nikola Vlašić! Ovo je njegov dom, on će riješiti Mađare!

Vice Mrša iz Splita uzeo je četiri karte.

- Dugo nije bila reprezentacija, bio sam i protiv Nizozemske prije 11 godina. Očekujem dobru atmosferu i pobjedu - rekao je.

- Drago mi je da je Hrvatska došla u Split. Dabogda dolazili svako mjesec dana - rekao je Marijan Prce.

Joško Bušelić iz Tučepa kupio je tri karte za rođaka i nećaka.

- Očekujem pobjedu u sjajnoj atmosferi, bio sam na zadnjoj utakmici protiv Gruzije. Sramota je što je prošlo 14 godina pauze od Danske do Gruzije, a zna se tko je kriv. Znamo da ima problema u odnosima, ali to ne treba rješavati na stadionu. Politika to treba riješiti, a Split zaslužuje da se igra na Poljudu.

Među onima koji su strpljivo čekali u redu bila je i jedna trudnica Slađana Papić.

- Očekujem pobjedu i povratak Marija Mandžukića. U Splitu nisam gledala reprezentaciju, ali jesam u Zagrebu Hrvatska - Srbija, putovala sam i vani...

