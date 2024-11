Redovi od jutra na Poljudu: Svi žele na veliki derbi s Dinamom

Jutros od 10 sati krenula je prodaja ulaznica za derbi Hajduka i Dinama, koja će se odigrati u nedjelju 1. prosinca s početkom u 17.45 sati na Poljudu.

Kao i uvijek do sada, do dana utakmice pravo kupnje imaju isključivo aktivni članovi Hajduka a preostale ulaznice, ako se ne rasprodaju, naći će se u slobodnoj prodaji na dan utakmice. Sudeći po brojci od 125.000 članova i redu koji smo zatekli jutros na Poljudu teško da će ulaznica biti u prodaji sve do nedjelje.

Najskuplje ulaznice za utakmicu su one za zapadnu tribinu i koštaju 40 eura za odrasle te 20 eura za djecu. Hajduk također nudi premium ulaznice za zapadnu tribinu po cijeni od 60 eura za odrasle i 30 eura za djecu. Ulaznice za istočnu tribinu prodaju se po cijeni od 30 eura za odrasle i 15 eura za djecu, dok ulaz na sjevernu tribinu iznosi 20 eura za odrasle i 10 eura za djecu. Najjeftinije su ulaznice za južnu tribinu, odrasli će platiti 15 eura, a djeca samo četiri eura.

Za kupnju ulaznica navijači će trebati pripremiti članski broj, datum rođenja i OIB. Detaljan vodič za online kupovinu ulaznica dostupan je ovdje.