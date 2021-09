U susretu petog kola engleskog nogometnog prvenstva Liverpool je pobijedio Crystal Palace sa 3-0 preuzevši vrh ljestvice, dok je prvak Manchester City odigrao tek 0-0 protiv Southamptona. 'Redsi' su rutinski odradili posao protiv londonskog kluba, a strijelci su bili Sadio Mane (43), Mohamed Salah (78) i Naby Keita (89).

Bila je to četvrta pobjeda Liverpoola ove sezone uz jedan remi i razliku golova 12-1. Zanimljivo, bila je to deveta uzastopna utakmica u kojoj je Mane zabio gol protiv Palacea. Do sada niti jedan igrač u engleskoj povijesti nije zabio u devet uzastopnih susreta protiv jednog kluba. Bio je to i Maneov stoti gol u dresu 'Redsa'.

Za iznenađenje se pobrinuo Southampton odigravši 0-0 na gostovanju kod Manchester Cityja. 'Građani' su u zadnja četiri susreta zabili čak 17 golova, međutim nisu uspjeli probiti obranu 'Svetaca'. Momčad Pepa Guardiole je uputila samo jedan udarac u okvir suparničkog gola, što im se nije dogodilo od ožujka 2017. i utakmice protiv Stoke Cityja. U posljednjim je minutama Phil Foden pucao glavom, obranio je to Guaita i lopta je padala ispred njega, a iako je Foden mogao sam zabiti, utrčao je Sterling i zabio iz zaleđa te tako uništio pobjedu Manchester Cityja

Arsenal je pobijedio na gostovanju Burnley sa 1-0, a pogodak odluke zabio je Martin Odegaard iz slobodnog udarca u 30. minuti. Brentford je kao gost pobijedio Wolverhampton sa 2-0 ostvarivši prvu gostujuću pobjedu u elitnom razredu engleskog nogometa nakon 74 godine.

Juank utakmice bio je Ivan Toney koji je postigao pogodak i upisao asistenciju. Toney je u 28. minuti zabio za 1-0 iz kaznenog udarca, a potom je osam minuta kasnije asistirao Bryanu Mbeumu za 2-0. Gosti su od 64. minute igrali bez isključenog Shandona Baptistea, ali su uspjeli obraniti vodstvo. Liverpool vodi na ljestvici sa 13 bodova, dok Manchester City, Manchester United, Chelsea i Everton imaju po 10 bodova.