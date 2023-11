Regionalni mediji o novom porazu Dinama: 'Ovo je njihova realnost. Crno im se piše...'

Pobjeda protiv Astane (5-1) u prvom kolu Konferencijske lige vratila je osmijeh na lica Dinamovih navijača. Već su i zaboravili na ispadanje iz Europske lige i nadali su se kako klub može, ne samo do europskog proljeća, već i do jako dobrog rezultata u trećem rangu europskog natjecanja. No, kako to često biva, kada se ponadaš, primiš šamarčinu. A to se dogodilo Dinamu.

Hrvatski prvak je nakon tog trijumfa zaredao s tri poraza, a posljednji mu je zadala Viktoria Plzen koja je na domaćem terenu slavila 1-0 golom Choryja u 4. kolu Konferencijske lige.

Modri su u jako teškoj situaciji. U igri su za europsko proljeće, ali moraju pobijediti preostale dvije utakmice protiv Astane i Ballkanija. Optimizma nema, igrači nemaju samopouzdanja, a igra je bez ideje. Sergej Jakirović djeluje kao da ne zna kako izbaviti klub iz provalije, ali čelnici mu i dalje vjeruju. No, neće ni on imati vječan broj šansi. Ako kiksa i na Rujevici protiv Rijeke, mogao bi odletjeti s klupe.

Novi poraz Dinama odjeknuo je i u regiji. Ovako su regionalni mediji prokomentirali novi poraz hrvatskog prvaka.

- Dinamo kao da je netko prokleo: Samo klubu iz Zagreba može se dogoditi ovako bizaran penal. Modre sreća nije poslužila u Plzenu i proklinjat će VAR koji ih je uništio - piše bh. medij SportSport.ba.

- Danas nije lako biti trener Dinama: Sergej Jakirović je počeo tražiti probleme u sucima nakon novog fijaska. Nova realnost za Dinamo je borba za svaki bod u Konferencijskoj ligi, a realnost su neuspjesi, kakav su Modri doživjeli u Plzenu - piše na portalu slovenske Nogomanije.

O Dinamu se piše i u Srbiji.

- Na domaćem frontu štuca i sve više zaostaje za ljutim rivalom Hajdukom, a loše mu ide i na međunarodnoj sceni. Modri su na pragu eliminacije iz Konferencijske lige. Crno im se piše ove sezone - napisao je MozzartSport, a Blic dodao:

- Dinamo Zagreb nastavlja tonuti. Česi nanijeli novi težak udarac hrvatskom prvaku. Poništen je Dinamu penal, kao i gol u sudačkoj nadoknadi jer je dosuđen ofsajd. Ali to ne može biti opravdanje za loše igre u posljednje vrijeme. Za Dinamo je ovo sezona iz košmara, posebno jer mu visi prekid dominacije u Hrvatskoj.