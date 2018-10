Xavijeva kopija: Nitko u Barci ovo nije napravio šest godina!

U nedjelju je odigrao osmo kolo španjolskog nogometnog prvenstva, a derbi kola igrao se na Mestalli između Valencije i Barcelone.

Utakmica je završila bez pobjednika (1-1). Povela je Valencija već u 2. minuti preko Garaya, ali je Messi vratio stvari na početak u 23. minuti.

Barcelona je tako nastavila negativan niz u domaćem prvenstvu gdje već četiri utakmice ne znaju za pobjedu, ali navijače 'blaugrane' može veseliti jedna činjenica s Mestalle.

Naime, u utakmici protiv Valencije ponovno je sjajno odigrao Arthur Melo koji je imao 142 dodavanja, od toga 135 točnih. To nije uspjelo nitijednom igraču na gostujućem meču u La Ligi još od Xavija Hernándeza.

Legendarni veznjak Barcelone napravio je 148 točnih dodavanja 2012. godine, u istom gradu kao i Arthur, samo što je Barcelona tada igrala protiv Levantea.

