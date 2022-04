'Rekao sam Livaji da ne može na vjenčanje ako ne zabije gol'

Grizli su se nokti i čupala kosa na tribinama Poljuda. Tko je samo mogao i pomisliti da će posljednja momčad lige stvoriti takve muke Hajduku i skoro ga izbaciti iz utrke za naslov prvaka. Mirisalo je na senzaciju, no opet se ukazao najbolji igrač Lige. Tko drugi, nego Marko Livaja koji sada mirne duše može pred oltar.

Hajduk je teškom mukom pobijedio Hrvatski dragovoljac (2-1) u prvom susretu 33. kola Prve HNL. Splićani su poveli golom Nikole Kalinića u 6. minuti. Djelovali su raspoloženo, rastrčano, agresivno, činilo se da će to biti još jedna 'laganica', no Hajduk je nakon tog gola neshvatljivo pao. Kada su to gosti vidjeli, ohrabrili su se i napali. I uspjeli zabiti u 51. minuti golom Frigana za šok na Poljudu.

Prijetio je domaćinima bolan kiks koji bi gotovo sigurno raspršio sve snove o toliko željenoj tituli, ali onda, kada je najteže, na scenu stupa najbolji strijelac lige. Livaja je do ovog susreta zabio u prvenstvu 22 gola, ali u posljednja dva mjeseca nijednom, bio je u krizi, no ukazao se u pravom trenutku. Zabio je za 2-1 nakon ubačaja Lovrencsicsa i Poljud je mogao odahnuti.

A i trener Valdas Dambrauskas. Hajduk je izbjegao novi kiks nakon remija protiv Slaven Belupa.

- Na koncu dana ovo je bila klasična priča. Kad počneš protiv relativno slabijeg protivnika dobro, napraviš nekoliko prilika, zabiješ gol i nadaš se da ćeš plesati i pjevati do kraja utakmice. A onda i suparnik počne igrati, zabije, pritisak raste, promašiš prilike, uđe nervoza... Bili smo limitirani igračima, kao i uvijek to ne može biti isprika, sretni smo zbog pobjede. Imali smo nekoliko lijepih prilika, trebali smo i drugi gol dati za samopouzdanje, ali kraj je sezone, nikoga nije briga kako izgledate, kako postižete golove, nego samo tri boda, odmor i priprema za svaku sljedeću utakmicu. Mentalni umor je velik, pokazali smo da se možemo izdići iznad toga i pobijediti - rekao je Dambrauskas nakon teške pobjede.

Falilo je puno igrača, no Hajduk je i tako bio veliki favorit. Bilo je prilika, ali ne i koncentracije u završnici.

- Imamo tri kola do kraja, znamo da ne ovisi sve o nama, ali dok postoje minimalne šanse, mi moramo vjerovati i igrati. I zabijati. Imali smo puno prilika, ali tako je kako je.

Valdas Dambrauskas je često viđen gost na Šubićevcu. Tako će biti i u subotu kada Rijeka igra protiv Šibenika. Protivnik Hajduka u sljedećem kolu, ali i u finalu Kupa.

- Ići ću na Šubićevac. Najbolje od svega je što ćemo imati deset dana da se malo zaliječimo i odmorimo. Puno igrača nije moglo dati maksimum zbog ozljeda, poput Grgića koji se vratio i morao odigrati 90 minuta. Utakmica s Rijekom nosi drugačiji pritisak, jednako tako i prilika da ostanemo živi i u prvenstvu i da odmjerimo snage uoči finala kupa.

Ovaj susret posebno će pratiti mladići Roko Brajković (16) i Rokas Pukštas (17) koji su debitirali za prvu momčad silom prilika.

- Nije lako u ovakvoj utakmici ući i odigrati. Vjerujem u mlade igrače, treba im dati pravu priliku u pravo vrijeme. Pred Rokasom i Rokom je lijepa budućnost, eto, i slična su im imena. Samo neka nastave raditi na svakom treningu i prilika će doći. Ne zato što im je netko pokloni, nego zbog toga što je zasluže na treningu - rekao je Dambrauskas.

A najljepši poklon uoči vjenčanja je sam sebi poklonio Marko Livaja. Ove sezone utrpao je 23 gola u prvenstvu, ali bio je u velikoj krizi. Nije zabio dva mjeseca, ali ukazao se u pravom trenutku i ostavio svoj klub u igri za naslov prvaka. Najbolji igrač Hajduka će u ponedjeljak reći sudbonosno 'da' dugogodišnjoj partnerici Iris.

- Rekao sam mu da ne može na vjenčanje ako ne zabije gol, ha, ha, ha.... Danas su zabili Kalinić i Livaja, najiskusniji, sad se moramo odmoriti i pripremiti za ono što nas čeka na Rujevici - zaključio je Dambrauskas.

Dragovoljac se hrabro borio, žestoko namučio puno kvalitetnijeg protivnika pa se ipak časno oprostio od prve lige.

- Očekivali smo tešku utakmicu, ovdje nije lako igrati iako Hajduk nakon remija u Koprivnici nije bio na nivou, nedostajalo mu je i igrača.... Ali Hajduk je velika momčad, mi smo došli odigrati utakmicu, neki moji igrači po prvi put pred ovoliko navijača. Rekao sam im da igraju i uživaju. Nije prvi put da naši neiskusni igrači ne nalaze prava rješenja u kontra napadima. Bili smo blizu boda, po borbenosti smo bod i zaslužili, ali ne može se reći da Hajduk nije zasluženo slavio. Znamo kakav je igrač Livaja, moji igrači nisu bili koncentrirani na Livaju nego na loptu, a kad pravi igrač ostane sam - rekao je trener Dragovoljca Dragan Tadić.

Vi ste digli Kup ovdje na Poljudu s Rijekom, kakvu utakmicu očekujete u finalu Kupa?

- Bio sam dio momčadi koja je ovdje digla pehar, to mi je najdraži trenutak u karijeri. Očekujem tešku utakmicu, Hajduk i Rijeka uvijek naprave spektakl, želim da to bude praznik nogometa i da igrači budu glavni akteri. I da Rijeka osvoji - završio je on.

