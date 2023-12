'Ja uvijek ishvalim protivnika kao da je... Rekao sam svom igraču da se isključi iz svega'

Zoran Zekić je po dolasku u Osijek nakratko izvadio momčad iz krize, ali opet su upali u velike probleme. Bijelo-plavi mjesec dana ne znaju za pobjedu u prvenstvu. Gubili su od Gorice, Hajduka, Dinama i remizirali s Lokomotivom.

A raspored ih ne mazi. U subotu od 15 sati će na Opus Areni u 17. kolu HNL-a ugostiti drugoplasiranu Rijeku.

- Imali smo dobar tjedan i siguran sam da će svi igrači biti u pravom izdanju. Igramo protiv odličnog protivnika, nema velikih tajni. Napravili smo dobru pripremu.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Utakmica protiv Dinama je prikaz kako treba Osijek igrati, napadački i hrabro.

- To nam je svima želja, nekad je izvedivo, nekad ne. Na dobrom tragu smo bili u Zagrebu, ali nije bilo baš rezultatski dobro. To je proces, u životu je najteže ponavljati dobre stvari. Nadam se da smo izvukli pouke. Pokazali smo dečkima što smo radili dobro i loše, nadam se da ćemo te dobre stvari ponoviti protiv Rijeke - rekao je trener Osijeka Zoran Zekić u najavi utakmice.

Rijeka tri mjeseca nije izgubila, u boljem su psihološkom stanju. Kakvu će to ulogu imati uoči ove utakmice

- Ljepše je biti u takvom trenutku nego u trenutku kakvom smo mi. Igraju dobar nogomet, imaju lagane i lepršave igrače, uživaju da igraju bez opterećenja. To su njihove prednosti. Mi moramo bez prevelike priče dati sve od sebe sutra na terenu.

Opus arena nije neosvojiva tvrđava, kako to promijeniti?

- Pobijediti. Za sada nam je Opus arena opterećenje, sve izgleda predobro i velika su očekivanja. Nismo pokazali da smo dostojni ovog stadiona. Najbolji recept je pobijediti.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Koliko ste se u pripremi fokusirali na utakmicu protiv Rijeke (2-0) na Rujevici, vi niste još bili na klupi?

- Nismo se bazirali na to, tražili smo što Rijeka radi, kakve ima automatizme. Više smo se fokusirali na naše detalje. Ja se fokusiram uvijek na svoju momčad i naše stvari, kako bismo trebali što zatvoriti. Nemam vremena za napadačke detalje, da smo na Maksimiru bili hrabriji i imali više vjere u sebe... Imali smo sedam, osam trenutaka gdje nam je falio taj pas. Rijeka je u najboljem mogućem trenutku u kakvom može biti jedna momčad, imamo imperativ, veliku želju i motiv.

Izostaje doprinos Domagoja Bukvića, upao je u krizu. U mladoj reprezentaciji igra lijevog beka, jeste li razgovarali s izbornikom Skočićem?

- Nisam razgovarao sa Skočićem iako bih trebao. Rekao sam Domagoju da ide doma nakon utakmice protiv Dinama i da na dva dana isključi mobitel, da ne smije ni brzo hodati. Nije normalno što mu se događa u zadnja dva mjeseca, to je psihički i fizički teško podnijeti. A to što igra lijevog beka u reprezentaciji, naučit će neke stvari. Bit će odgovorniji u fazi obrane. U takvom je trenutku i moramo pronaći način kako da izađe iz te rupe, najbolji je način da mu momčad pomogne.

Kako zatvoriti njihova krila?

- Ja kroz tjedan radim s igračima na individualnim stvarima i lateralnim pomicanjem te pomaganju veznih igrača obrani. Ne ide toliko dobro koliko bi trebalo. Ti naši bokovi su više po vokaciji napadački nego obrambeni. Gržan je igrao više krilo, Drambaev je većinu karijere igrao winger backa. Pokušat ćemo to odvesti na bolju razinu naprijed i nazad.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ova utakmica je zadnji vlak da se uhvati priključak za vodećima?

- To je blizu istini, ne treba bježati od toga. Imamo neke svoje procese koji se odvijaju i na takvoj su razini kakvoj jesu. Ja osjećam odgovornost da osvojimo tri boda i da se mičemo naprijed. Velika motivacija mora biti za nas taj derbi.

Kakvo je stanje s igračima?

- Imamo par izostanaka. uzrokovat će to neke promjene u sastavu. Neki igrači su izraubani i potrošeni.

Već se priča o igračkoj križaljci i igračima koji će na zimu otići iz kluba. Ovisi li o tome tko će igrati u ove posljednje tri utakmice?

- Oni najbolji će igrati, o tome ćemo nakon sezone. Ne patim od imena, kako vidim na treningu, tako ćemo igrati. Sve se snima i gleda se, ono što mi promakne tijekom treninga pogledam poslije. Stavljam one koji se pokažu najboljima.

Kako Kristijana Lovrića smiriti da odigra veći dio utakmice jer on sigurno ima loptu, asistenciju i udarac.

- Čestitam mu rođendan, želim mu sreće i zdravlja. Ma nemojte pričati da ima loptu, imam i ja loptu, jučer sam bio fantastičan. Šalu na stranu, protiv Dinama smo imali pet opasnih situacija, oko njega su se izvrtjele četiri. Ponavljam ja to stalno, dugo je bio u osobnim i profesionalnim problemima, nije se lako iz toga izvući. Gledam kako da budemo što opasniji, vadio sam ga zbog njegove nervoze. Očekujem od njega i Caktaša da budu ono što trebaju biti, nositelji Osijeka.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Mierez nije dugo zabio, frustrira li ga?

- Zabit će sutra. Bio sam napadač i imam model kako bih volio igrati nogomet, nije mi drago da se toliko troši. To su detalji koje moramo pohvatati. On je nekad nervozan kad nema dovoljno lopti. Želim da bude na vrhu 16 metara i između dva stopera, moramo biti protočniji za to i imati bolji posjed, s više igrača ući ua završnicu. A Rijeka to radi sjajno. Prije svake utakmice ja ishvalim protivnika kao da je...

Utakmica se igra na dan grada Osijeka, a i sam klub će to obilježiti.

- Mi stalno nešto obilježavamo, dijelimo medvjede, daj više da počnemo pričati o utakmici - dobacio je nasmiješeni Zekić na kraju presice.