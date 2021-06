Pokazali smo da smo snažna momčad i da smo spremni žrtvovati se. Ponosan sam što sam zabio tako važan gol za svoju državu, rekao je Mario Gavranović (31), koji je golom za 3-3 u osmini finala Švicarsku odveo u produžetak, a potom i zabio jedan od jedanaesteraca u raspucavanju.

Trasirao je sjajnim nastupom svojoj reprezentaciji prolazak u četvrtfinale, a posebno je oduševio spomenutim golom u 90. Fenomenalnim lažnjakom riješio se 40 milijuna eura vrijednog Presnela Kimpembea i pogodio.

“Zna li itko gdje je nestao Francuz?”, našalio se Gavrin prijatelj Ivan Rakitić na Instagramu.

Gavranoviću je to bio 33. nastup za reprezentaciju i 14. gol. Učinak bi možda bio i bolji da češće igra u prvih 11, čak 19 puta ušao je s klupe. Sličnu ulogu ima i u Dinamu, gdje je rezerva Bruni Petkoviću.

Gavranović je rođen u Luganu, ali roditelji su mu bosanski Hrvati, iz Gradačca. U Hrvatsku je s roditeljima kao mali dolazio ljeti na more, u Umag.

- Odrastao sam s mnogo ljudi čiji su roditelji došli iz drugih zemalja, iz Italije, afričkih država, Albanije, Portugala... - rekao je Gavranović, koji govori šest jezika.

- Govorim hrvatski, talijanski, francuski, njemački, engleski i nešto malo španjolskog koji je sličan talijanskom. Hrvatski pričam s roditeljima, a s braćom talijanski, s obzirom na to da je to jezik koji se govori u Luganu. U školi smo pričali talijanski, a učili smo i francuski i njemački, koji su službeni jezici u Švicarskoj.

Suprugu upoznao u butiku

Gavranovići su u Švicarsku otišli 1988., godinu dana prije Marijeva rođenja. I dalje žive u toj državi, otac radi, a majka, koja je bila medicinska sestra, prestala je raditi zbog bolova u leđima.

Mario ima starijeg brata Ivana, rođenog u BiH godinu dana prije preseljenja, koji radi u farmaceutskoj tvornici, i mlađeg Alena, rođenog 1993. u Luganu.

U Švicarskoj je Mario upoznao suprugu Anitu. Rodom je iz Dervente, a s roditeljima se u Zürich preselila kao vrlo mala. Tamo ju je u jednom butiku upoznao Dinamov napadač. Prije dvije godine par je dobio kćerkicu Leonie.

Zbog ozljeda nije mogao u vojsku

Gavranović nije išao u vojsku, iako je on u Švicarskoj za muškarce obavezan.

- U Švicarskoj je vojni rok obavezan za sve muškarce, u protivnom plaćaju tri posto prihoda do svoje tridesete godine. Javio sam se kad je trebalo ići na novačenje, ali liječnička komisija procijenila je da sam nesposoban za vojsku, i to zbog sportskih ozljeda. Naravno, već sam tada profesionalno igrao nogomet i nije mi bila neka luda želja ići u vojsku, ali nije mi to bio ni neki problem. No, odluka je bila takva kakva jest, unatoč činjenici da sam i tad, kao i danas kad imam dva treninga dnevno i utakmice svaki dan, bio profesionalni sportaš - pojasnio je jednom prilikom.

U Schalkeu je rasturao u LP-u, ali zakočile su ga baš ozljede. Vratio se u Rijeci pa preko Dinama, čiji je veliki navijač, ponovno došao u fokus javnosti.

Prošle sezone Dinamo mu se zahvalio na suradnji pa ga nakon mjesec dana vratio. Pristao je Gavro na smanjenje ugovora i po tko zna koji put pokazao veličinu.

Tako karakteran igrač treba svima i zato ga s nestrpljenjem očekuju u Dinamu na pripremama. Ali polako, ova Švicarska može daleko, a onda će i Gavro na zasluženi odmor...