Remizirali Gorica i Istra 1961: Beljo zabio 12. gol u sezoni

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Bio je to susret dva sastava koji do kraja sezone tek trebaju "odraditi posao", a do podijele bodova stigli su uz po jedan pogodak sa svake strane

U prvoj utakmici 30. kola Prve HNL Gorica i Istra 1961 su igrale 1-1 (0-0). Goste je u vodstvo doveo Dion Drena Beljo (55-11m), a poravnao je Josip Mitrović (62). Bio je to susret dva sastava koji do kraja sezone tek trebaju "odraditi posao", a do podijele bodova stigli su uz po jedan pogodak sa svake strane. Gosti su poveli golom Belje s bijele točke kojemu je prethodio nespretan prekršaj Muse na Caceresu početkom drugog poluvremena, a izjednačenje je stiglo samo sedam minuta potom kada je Keita ubacio s lijevoga krila, a Mitrović preciznim udarcem glavom sa šest metara svladao gostujućeg čuvara mreže Lučića. S ovim bodom Gorica je stigla na peto mjesto sa 40 bodova, jednim više uz utakmicu više od šeste Lokomotive, dok je Istra 1961 osma sa 26 bodova, koliko ima i deveti Šibenik koji je odigrao utakmicu manje.