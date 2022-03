Hajduk je svladao Goricu 2-1 i ušao u finale Hrvatskog kupa, prvi put nakon 2018. godine, a dvostruki strijelac bio je Dario Melnjak koji je treći put u karijeri zabio dva gola u istoj utakmici.

Gorica je u zadnjih šest prvenstvenih ogleda upisala jednako toliko poraza i srozala se na prvenstvenoj ljestvici sve do sedmog mjesta i čak 18 bodova zaostatka za četvrtim Hajdukom, a slobodan pad i krizu kakva se ne pamti od kad su ušli u prvoligaško društvo zaokružili su ispadanjem iz kupa.

U 95. minuti susreta Atanasov je igrao rukom u kaznenom prostoru. Kalik je smanjio na 1-2, a trener Krunoslav Rendulić smatra da bi tijek utakmice bio drugačiji da su iz penala zabili ranije.

- Čestitke Hajduku na zasluženoj pobjedi, kad se sve zbroji bili su bolji. Mi smo bili malo previše indisponirati, šteta, kod 1-0 smio imali jednu jako dobru priliku. Možda da smo penal imali ranije ili da smo ranije zabili, bilo bi neizvjesno do samog kraja. Ali što je to je...

Primili ste golove iz pogrešaka?

- Prekidi su stvar odgovornosti, nema to veze s visinom ili ne znam čime, ako ste dovoljno odgovorni onda se to da zaustaviti. Imali smo jasnu ideju, postaviti se na hrabar način prema Hajduku, otvoreno smo planirali igrati, ali oni su nas potisnuli i zabili nam gol, na koncu se nismo više mogli vratiti.

Sedmi je ovo poraz u nizu, bojite li se smjene?

- Da, postao sam James Bond, 007... O tome trebate pitati predsjednika - kazao je Rendulić.

Trener Hajduka Valdas Dambrauskas bio je zadovoljan pobjedom svoje momčadi i plasmanom u finale kupa, prvom nakon 2018. godine.

- Posao nije gotov i nema razloga za veliko slavlje. Mi smo sada korak bliže trofeju, ali nismo dovršili posao i moramo se što prije okrenuti idućem suparnku - Istri. Gorica je bila dobra, ali kako smo mi igrali, uzeli posjed i stvarali prilike, sve je bilo na našoj strani. Kup je takav, nepredvidiv, primiš jedan gol i unese ti nervozu. Nisam zadovoljan kako smo završili utakmicu, mogli smo i morali zabiti još pokoji gol, a na koncu su oni zabili. Zadnje 2-3 minute smo morali preživjeti, na sreću jesmo - kazao je.

Najavili ste promjene, pogodili ste s Melnjakom i Biukom, ali danas ste promašili puno izglednih prilika?

- Nekad zabiješ, nekad ne. Slažem se da moramo biti puno bolji u realizaciji, danas smo dosta toga iskreirali, bilo je stvarno dosta prilika, ali moramo zabijati... Zadovoljan sam igračima koji su ušli u drugom dijelu, svi su napravili ono što se od njih tražilo - rekao je Valdas.

Gorica je preuzela igru u drugom poluvremenu, je li vas bio strah izneđenja?

- Ako se nečega bojiš, onda ne možeš biti trener. Najvažnije je kako stvoriti što više prilika i zabiti što više golova. Gorica ima kvalitetne igrače, što je utakmica više odmicala, znali smo da će se oni otvarati i pokušavati zaprijetiti. Ono što smo odigrali u prvom poluvremenu je igra kakvu želimo igrati inače - rekao je.

Je li sustav s tri stopera otišao u povijest?

- Za neku utakmicu i suparnika je bolji jedan sustav, za drugu utakmicu drugi... Ja znam tko ima problema, tko je u formi, ja sam tu da izaberem sustav i igrače. Nekad to bude ok, drugi put ne... Danas smo se ispraznili emocionalno, ali moramo se što prije vratiti jer nas sljedeće finale očekuje već za četiri dana - kazao je.

Neočekivao je da bek poput Melnjaka zabije dva gola?

- Znam kako mu je bilo teško kad smo ostali 0-0, a on promašio priliku. Pričali smo o tome i sretan sam što je u ovako važnoj utakmici zabio tri gola i pomogao nam da odemo u finale. Zaslužio je to, igrao je par utakmica pod bolovima, ali on uvijek daje 100 posto, na treninzima i na utakmicma.

Koga priželjujete u finalu?

- Tko god dođe u finale trebat će ga pobijediti. Nemam nekih želja, neka bolja momčad pobjedi.

Hoćete li slaviti u finalu?

- U finalu se ne igra, finale se pobjeđuje. Tko se sjeća drugog mjesta, svi se sjećaju samo pobjednika. Mi nećemo igrati finale, mi ćemo pokušati pobijediti u finalu - zaključio je.