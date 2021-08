Lovro Majer je otišao u Francusku odmah nakon što je odigrao zadnju utakmicu za Dinamo, onu protiv Šerifa na Maksimiru.

U Francuskoj se odmah priključio Rennesu, koji ga je Dinamu platio 12 milijuna eura uz mogućih tri milijuna eura bonusa, a francuski klub brzo ga je predstavio:

- Nakon što je zasjao u HNL s najuspješnijim hrvatskim klubom, Majer će otkriti novu zemlju. Kod nas stiže na petogodišnji ugovor, a nosit će broj 21 - rekli su iz kluba, a onda ga je prokomentirao tehnički direktor Florian Maurice:

- On je veznjak, osmica ili desetka, jako kreativan. Može donijeti određenu kvalitetu s dodavanjima i osjećajima za igru, stvarima koje možda dosad i nismo imali. Puno trči i na ulazu je u prvu reprezentaciju. Igrao je u Ligi prvaka i Europskoj ligi za Dinamo, donosi nam i takvo iskustvo. Naša liga jako je drukčija od hrvatske, no on ima jako zanimljive tehničke kvalitete - rekao je Maurice pa zaključio:

- Jako pametan igrač.

Dolazak je prokomentirao i Majer:

- Ovo je velik klub s velikim ambicijama. Mlada momčad puna talenta. Theophile (op. a. trenirao je u Rennesu) mi je govorio samo dober stvari o klubu, a naučio me i par riječi na francuskom. Mislim da je ovo savršeno mjesto i savršeno vrijeme da isprobam nešto novo. Jedva čekam upoznati navijače i zaigrati s novim suigračima.