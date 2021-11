Francuski prvoligaš Rennes ima velika očekivanja od Europa konferencijske lige, a uvelike za to zaslužan je hrvatski nogometaš Lovro Majer (23) koji je svojim nogometnim izvedbama dostojnim "umjetnika", piše agencija France Presse.

Rennes u četvrtak kod kuće dočekuje nizozemski Vitesse Arnhem, a već je sada na vrhu skupine sa deset bodova.

Francuskom je klubu dovoljan samo bod da se kvalificira u sljedeći krug, ali pobjeda bi sigurno jamčila prvo mjesto što izravno znači i osminu finala, ovisno o rezultatu kojeg ostvari Tottenham koji je drugi sa sedam bodova.

Uspjeh bi u svakom slučaju dao prednost Bretoncima prije zadnjeg susreta u grupi za 15 dana protiv Spursa u Londonu.

Krajem rujna u prvoj utakmici u Arnhemu Rennes je slavio sa 2-1. To je bilo na početku uspona forme crveno-crnih koji nisu bili konstantni na početku, no sada su bez poraza već dva mjeseca u zadnjih 11 utakmica.

Majer je došao krajem kolovoza za 12 milijuna eura, no nije odmah zaigrao zbog ozljede, ali nakon toga uhvatio je ritam s dobro uigranom momčadi.

Nakon nekoliko igara u listopadu, kada je samo dva puta zaigrao u početnom sastavu bila su dovoljna da ga se zapazi. U utakmicama protiv Mure (1-0) i protiv Lyona (4-1), divljenje su izazvale njegova tehnička lakoća, dodir s loptom, elegancija i inspirativna dodavanja.

Pogotovo jer je učinkovit: njegova ljevica je asistirala Loïcu Badéu kod gola za pobjedu protiv Mure, a imao je prste i u tri od četiri gola protiv Lyona.

A sve je to potvrdio u subotu protiv Montpelliera (2-0) kada se opet našao u prekrasnoj akciji nakon koje je upisao svoj prvi gol u dresu crveno-crnih.

- Lako je igrati s njim, on osjeća nogomet - kazao je Benjamin Bourigeaud.

- Lovro je vrhunski nogometaš - ističe Flavien Tait koji igra zajedno s hrvatskim reprezentativcem u veznom redu Rennesa.

- On samo igra. Kada je potrebno nešto odigrati sa samo jednim dodirom, on je to sposoban to učiniti. Kada ga treba zadržati, može to i tada - objasnio je trener Rennesa Bruno Genesio, hvaleći Majerov "izuzetan opseg igre" sa 12 do 13 km pretrčanih na svakoj utakmici.

Što se tiče navijača, i s njihove strane već uživa veliku ljubav. Oduševljene poruke dijele se na društvenim mrežama, a navijači skandiraju njegovo ime na Roazhon Parku.