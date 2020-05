Repeša na putu u bivši klub: U Fortitudu ga žele za trenera...

Legendarni Jasmin Repeša opet se vraća u Italiju, sudeći prema pisanju tamošnjih medija. Naime, Repeša je kandidat za preuzimanje Fortituda iz Bologne.

Podsjetimo, hrvatski je stručnjak bez angažmana od raskida suradnje s podgoričkom Budućnosti. Nakon godinu dana odmora, Repeša bi mogao preuzeti Fortitudo, bude li klub iz Bologne odustao od novoga ugovora za svog aktualnog trenera - Antima Martinija.

- Fortitudo ima još godinu dana ugovora s Martinom, ali postoji klauzula po kojoj klub iz ugovora može izaći do 15. lipnja jer je dogovorena suradnja i opcija +1 ako obje strane budu zadovoljne. Bude li tako, Repeša je glavni kandidat za novog šefa struke - pišu Talijani.

Fortitudo Bologna reportedly considering Jasmin Repesa if they part ways with coach Martino https://t.co/5lbfJWv7hE — Sportando (@Sportando) May 22, 2020

Fortitudo iduće sezone igra Ligu prvaka, pa bi im Repeša došao kao dobar izbor. Da se poslužimo Jaskovim riječnikom: "They would be in bonus."

Inače, Repeši bi to bio povratak u ovaj klub, gdje je ranije radio od 2002. do 2006. godine, a s ovim klubom je osvojio i naslov. U Italiji je još vodio Benetton, Lottomaticu iz Rima te Armani Milano.