Bivši hrvatski košarkaški izbornik Jasmin Repeša (60) podnio je ostavku na mjestu trenera talijanskog prvoligaša Fortitudo iz Bologne. Iznenadni odlazak dogodio se nakon dramatičnog domaćeg poraza protiv Reggio Emilije 80-81, poslije kojeg je Repeša osjetio zatezanje u prsima.

U toj utakmici je zaradio isključenje nakon čega je došlo do tahikardije, ubrzanog rada srca.

- Ispričavam se klubu i igračima za isključenje. Mazzoni je sudac kojeg volim, doživljavam ga kao iskusnog suca, kao i Silvija koji je donio ključnu odluku. Radio sam kao pas da bih klub doveo na pravi put, ali nakon ove utakmice bilo mi je loše u svlačionici, imao sam tahikardiju. Dajem ostavku. Fortitudo je moja prva i najveća ljubav i moj život, ali ne mogu nastaviti. Znate da, kad donesem odluku, više je neću promijeniti - izjavio je Repeša na konferenciji za novinare nakon utakmice.

Kada se vratio u Fortitudo nakon 15 godina, navijači su ga dočekali kao kralja. Nisu zaboravili ono što je napravio za klub i slavlje je bilo na razini onoga iz 2005. kada ih je hrvatski trener odveo do naslova prvaka.

Bivši hrvatski izbornik je u prvom mandatu na klupi Bologne bio od 2002. do 2006. godine. Dvije godine nakon njegova dolaska igrali su finale Eurolige u kojem su teško poraženi od tada strašno jakog Maccabija, a 2005. godine osvojio je s klubom talijansko prvenstvo.

Hrvatsku je reprezentaciju vodio u dva razdoblja, od 2005. do 2009. i od 2012. do 2014. Pod njegovim vodstvom Hrvatska se kvalificirala za olimpijski turnir 2008. u Pekingu i stigla do četvrtfinala, a u posljednjih 25 godina bio je jedini trener koji je naše košarkaše doveo do utakmice za odličje na EuroBasketu 2013. u Sloveniji, gdje je Hrvatska osvojila četvrto mjesto.