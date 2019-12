Reprezentativac 'soca ratnika' poginuo je u prometnoj nesreći

Trinidad i Tobago zavijen je u crno. Nogometni reprezentativac Shahdon Winchester (27) poginuo je u teškoj prometnoj nesreći oko pola 6 ujutro, javljaju tamošnji mediji.

Tragic and Heartbreaking news just coming to hand.



Trinidad and Tobago forward Shahdon Winchester has been confirmed as one of the persons who have died in a vehicular accident this morning in Gasparillo.



This is truly tragic news for us. May his Soul Rest In Eternal Peace. pic.twitter.com/VjlWp0VbE7