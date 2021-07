Nakon 48 utakmica i bezbroj sjajnih golova i poteza, danas ćemo doznati prvog finalista ovogodišnjeg Europskog prvenstva. Pred 60.000 ljudi na legendarnom Wembleyju za finale će se večeras boriti Italija i Španjolska. Reprezentacije koje su prije devet godina u Varšavi Kijevu igrale finale.

Najveći hendikep i za jedne i za druge je što na tribinama Wembleyja neće biti njihovih navijača. Uefa je od britanskih vlasti ishodila veći kapacitet za završnicu Eura, ali svega nekoliko dana prije polufinala, Velika Britanija je objavila kako je zabranjen dolazak na utakmicu navijačima iz Italije, Španjolske i Danske zbog porasta zaraženih korona virusom. Pa će tako posljednje tri utakmice na ovome Euru s tribina pratiti samo stanovnici Velike Britanije.

Talijani su u turnir ušli kao pritajeni favorit, iako nitko nije znao koliko mogu. Nema tu velike zvijezde i većinom je riječ o igračima koji dolaze iz Serie A. I možda zato i tako dobro funkcioniraju.

Nije to više ona ne baš pretjerano zanimljiva Italija koja čeka što će protivnik napraviti i uzda se u kontre i polukontre, ovo je neka nova Italija predvođena Robertom Mancinijem koja želi igrati i čije utakmice navijači jedva čekaju. I zbog toga već danima sanjare o prvom europskom zlatu nakon 1968. godine.

Igraju oku lijep i jako brz nogomet s visokim presingom prema naprijed gdje se jako puno lopti distribuira naprijed preko krilnih pozicija. Takav sustav je očito odgovarao Leonardu Spinazzoli koji je oduševio na ovome Euru, no njegov nevjerojatan uspon stao je u završnici protiv Belgije kada se ozlijedio. Operirao je Ahilovu tetivu i neće ga biti na terenu nekoliko mjeseci. Glavne zvijezde momčadi su u veznom redu. Tu su Jorginho, Barella i Verratti, trojac koji igra fantastičan turnir, a sjajnu back up opciju Roberto Mancini ima u Manuelu Locatelliju koji je zabio dva gola Švicarcima u grupi. No, ništa ne bi bilo bez sjajnog napadačkog trojca Berardi, Immobile, Insigne. Italija baš izgleda moćno i od etikete pritajenog favorita, igrama na Euru se prometnula u jednog od glavnih favorita. Protutnjali su skupinom i osvojili prvo mjesto ispred Walesa, Švicarske i Turske.

Najviše ih je namučila Austrija u osmini finala. Tek nakon produžetaka su slavili 2-1, a u spektakularnoj utakmici četvrtfinala su pobijedili Belgiju (2-1) koja je glasila kao jedan od najvećih favorita za naslov.

- Italija još nije u finalu. Neće biti lako, trebamo pružiti sjajnu predstavu, Španjolska je vrhunska momčad, u polufinalu smo, pa neće biti lako. Bit će to teška utakmica, baš kao i protiv Belgije. Španjolska je izvanredna u posljednjih nekoliko godina, ima mnogo mladih igrača i izvrsnog trenera - rekao je Roberto Mancini, koji je komentirao i izostanak talijanskih navijača.

- Bolji smo kad igramo pred velikim brojem gledatelja nego kad ih dođe malo, to je sjajno za nogomet i zabavu općenito. Međutim, mislim da je jako nekorektno što polovicu stadiona neće ispuniti Talijani, a drugu polovicu Španjolci - rekao je Mancini.

Italija je jedini naslov na Euru osvojila 1968. godine kada je i bila domaćin, a tada je u ponovljenoj utakmici finala pobijedila Jugoslaviju 2-0. Posljednje finale EP-a igrala je 2012. godine kada je izgubila upravo od Španjolske (4-0). Finale su izgubili i 2000. godine kada je bolja bila Francuska.

Italija je trenutačno bez poraza čak 32 utakmice, čime je Roberto Mancini ušao u 111-godišnju povijest "Azzurra". Posljednji poraz Mancini je upisao u rujnu 2018. u Lisabonu od Portugala (0-1) u Ligi nacija, a potom je njegova momčad nanizala 27 pobjeda i pet neodlučenih ishoda. Mancini je time pretekao legendarnog Vittorija Pozza, svjetskog prvaka iz 1934. i 1938. godine, koji je u razdoblju od 1935. do 1938. imao niz od 30 utakmica bez poraza. Zanimljivo, svjetski rekord drže reprezentacije Brazila (1993-1996) i Španjolske (2007-2009) s nizom od 35 susreta bez poraza.

S druge strane, Španjolska nije baš briljirala na ovome Euru. No, kako je turnir odmicao, tako su djelovali sve sigurnije i bolje. Na otvaranju su remizirali sa Švedskom i Poljskom, bilo je upitno hoće li uopće proći u osminu finala, a onda su sav bijes iskalili nad Slovačkom koju su razbili 5-0. Raspleti posljednjeg kola grupne faze donijeli su im Hrvatsku koju su pobijedili 5-3 nakon produžetaka, a kroz iglene uši su se provukli protiv Švicarske u četvrtfinale. Nakon regularnog dijela i produžetaka je bilo 1-1, a pobjednika je odlučila lutrija penala u kojoj je španjolski golman Unai Simon skinuo dva penala.

Kao i obično, Španjolci će se u četvrtfinalu uzdati u svoj posjed lopte i kombinirati sve dok ne pronađu pukotinu u protivničkoj obrani. Kombiniraju do besvijesti, ubijaju u pojam protivnika i ne odustaju nikada od takve igre, a to smo vidjeli i protiv Hrvatske i protiv Švicarske.

Niti oni, baš kao Talijani, nemaju nekog superstara, ali riječ je sve o jako dobrim igračima. Tu je kapetan Sergio Busquets, sjajni Pedri, Koke, Alvaro Morata, Gerard Moreno, a svoju šansu će večeras čekati i Dani Olmo. Protiv Hrvatske i Švicarske je ušao u nastavku i odmah podigao razinu kvalitete španjolske igre. Luis Enrique u njemu ima sjajnog igrača i koristi ga sve više, a ne bi čudilo kada bi večeras počeo od prve minute. Ne samo zbog živosti koju je unio u četvrtfinalu, već zbog ozljede Paula Sarabije koji će propustiti susret protiv Italije. Španjolci su posljednje finale igrali 2012. protiv Italije, a osvajali su triput, 1964., 2008. i 2012.

- Mi smo lideri u posjedu lopte, ali oni su također momčad koja može držati loptu. To će biti prav bitka. Talijani se znaju prilagoditi i igrati bez lopte. Naš je cilj jasan, želimo loptu. Želimo igrati s loptom i radije imamo posjed, a ako je nemamo, prilagodit ćemo se. Očito je da sam vođa, ali ja sam izvan terena. Teška stvar je zabijati golove, dobro pritiskati ... ono što igrači rade. Ako ćemo izboriti finale, to će biti njihova zasluga - kazao je španjolski izbornik Luis Enrique.

Naravno, i on žali jer neće biti španjolskih navijača.

- Čudna je situacija. Volio bih da ima više španjolskih i talijanskih navijača, nego engleskih. Voljeli bismo da to bude drugačije, ali prihvaćamo i ovu situaciju.

Španjolski reprezentativni nogomet je već duži niz godina u stagnaciji i ovo im je prilika za povratak na nogometni vrh. Nakon one sjajne generacije predvođene Xavijem, Iniestom, Villom, Ramosom, Puyolom, koja je osvojila dva Eura i jedno SP, ispali su sa samog vrha. Ispali su u skupini SP-a u Brazilu pa u četvrtfinalu Eura 2016. i osmini finala SP-a 2018. Ovo je nova generacija željna dokazivanja i velikih uspjeha, a večeras će za to imati najbolju priliku. Dokazati se protiv jake Italije.

Ove dvije reprezentacije su tijekom povijesti igrale čak 37 puta. Italija je pobijedila 11 puta, Španjolska 13., a isto toliko je bilo i remija. Posljednji susret datira iz 2017. godine i kvalifikacija za SP kada je Furija bila bolja s glatkih 3-0. No od tada se u talijanskoj reprezentaciji jako puno toga promijenilo. Došao je Roberto Mancini. Blagi favorit prema kladionicama je upravo Italija na koju je koeficijent 2.40, dok je na Španjolce 3.

Utakmica počinje u 21 sat, prijenos je na HRT 2, a emisija počinje sat vremena ranije.