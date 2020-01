Respekt! Borna Sosa posvojio nastradalu koalu iz Australije...

Borna Sosa (21) proteklih se dana iskazao lijepom gestom, hrvatski reprezentativac do 21 godine posvojio je koalu iz Australije! Jasno, veliki požari nanijeli su velike probleme brojnim životinjama na tom kontinentu, a najgore prolaze koale.

Mladi nogometaš Stuttgarta cijeli je život veliki ljubitelj životinja, pa je odmah odlučio reagirati. I uplatio određena sredstva za pomoć tamošnjim životinjama, na koncu posvojio koalu imena Crescent Head Jimmy.

Naš je nogometaš dobio i službeni certifikat Koala Hospital Port Macqurieja, službene ustanove koja se u Australiji bavi brigom o koalama. Naravno, Sosa neće dobiti koalu na kućnu adresu, ali se sada službeno vodi kao vlasnik Crescent Head Jimmya.

Službeni certifikat o posvajanju koale Crescent Head Jimmy

- Iskreno, ja od malih nogu obožavam životinje, ma u koji grad dođem prvo odem u zoološki vrt. Kako sam došao na ideju o posvajanju koale? Svi imamo prilike vidjeti kakve se katastrofe događaju u Australiji, a negdje sam pročitao podatak kako je tamo nastradalo gotovo milijardu životinja. Malo sam počeo 'čačkati' po internetu, pa pronašao te ustanove koje vode brigu o koalama, kojima je danas svaki dolar bitan - kaže nam Borna Sosa, pa objašnjava način na koji se može posvojiti koala:

- Vi prvo donirate određena sredstva, a onda još svaki mjesec šaljete dodatne iznose kako bi se ljudi mogli brinuti o njoj. To mi se činilo najboljom opcijom, najvažnije mi je što je ta ustanova renomirana u svijetu i milijun posto sigurna, znam da se tu se ne radi o nikakvoj prevari. Kažem, njima je danas doista svaki dolar bitan, a ovo je najmanje što ja mogu napraviti. Barem da se sam nekako osjećam malo bolje.

Čak 60 centimetara veliki kakadu Jack Sparrow

Vaša se koala zove Crescent Head Jimmy, kako ste se odlučili baš za nju?

- Otišao sam na tu službenu internet stranicu, a tamo sada stvarno ima mnoštvo koala, pa vi onda izaberete koju točno želite posvojiti. Meni se ova moja, imenom Crescent Head Jimmy činila najslađom, pa sam se odmah odlučio za nju. Nažalost, još nemam njezinu sliku, koale se sada ne nalaze u idealnom stanju, pa će mi ljudi iz te ustanove slike poslati čim se ona malo stabilizira.

Kakvi su vaši planovi, hoćete li ikada vidjeti svoju koalu?

- Gledajte, koale su divlje životinje, pa su kao takve ilegalne i u Australiji izvan takvih ustanova i osoba koje se brinu o njima. Naravno, ja mogu doći u taj internat, čak se i igrati s tom koalom, ali sve samo uz društvo osobe koja je zadužena za nju. Tko zna, ako jednom završim u Australiji, zašto ne?

Kroz mjesec dana Sosi stiže i maleni haski Snow

Kakve ste vi sve životinje imali kao dječak?

- A vjerojatno kao svi klinci ribice, zečeve, pse..., uvijek smo ih imali i kod bake u Sesvetama, tamo je bio veći vrt, pa su i same životinje bile u prirodnijem okruženju. Evo, sada imam kakadua Jacka (ime dobio po filmskom liku Jacku Sparrowu iz 'Pirata s Kariba') koji je već narastao do 60 centimetara, a sada ima tek godinu i pol dana. A tu je vrsta koja s 4-5 godina nauči i pričati, bit će to jako zanimljivo. Ni to nije sve, za nekih mjesec dana mi stiže i haski koji će se zvati Snow.

On će ime dobiti po Johnu Snowu, liku iz 'Game of Thronesa' ili...?

- Haha, pola-pola. Taj haski je bio najbjelji od svih iz tog legla, pa mu paše ime Snow. Ali, naravno da sam gledao Game of Thronese, to mi se ime za njega baš jako sviđa - završio je Sosa.