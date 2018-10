Revanš u najavi? White: Conor želi opet u ring s Khabibom...

Connor McGregor izgubio je od Khabiba Nurmagomedova u najvećoj borbi u povijesti UFC-a. Khabib ga je natjerao na predaju nakon sjajnog gušenja. Unatoč porazu, Irac je odmah poslije meča nazvao predsjednika UFC-a Danu Whitea i rekao mu da želi revanš protiv Dagestanca.

- Khabib mora izaći pred atletsku komisiju Nevade te moramo vidjeti kako će to sve završiti s njim i s neredom kojeg je napravio poslije meča - rekao je Dana White za First Take.

- Conor me je već zvao i rekao da želi revanš. To je ono što je on tražio, no vidjeti ćemo kako će na kraju sve završiti s Khabibom - zaključio je White.

I sam McGregor najavio je revanš objavivši znakovite fotografije na Instagramu.

- Izgubili smo borbu, no zato smo dobili bitku. Rat se nastavlja - napisao je Irac...

Podsjetimo, Dagestanac je obranio UFC naslov lake kategorije u Las Vegasu, borba je prekinuta u četvrtoj rundi nakon što je Khabib uhvatio McGregora u položaj za zahvat gušenja i natjerao ga na tapkanje. No, nakon toga nastao je pravi kaos.

Khabib je preskočio ogradu kako bi se obračunao s ljudima iz McGregorova tima, koji su ga uoči borbe provocirali, vrijeđali mu obitelj i ismijavali vjeru. Za Khabibom je potrčao i McGregor, ali tu je bio i Abubakar Nurmagomedov kojeg je McGregor udario dok je bio na ogradi. Ovaj mu je uzvratio i nastao je još veći metež.

Khabibu nakon svega prijeti suspenzija i čak oduzimanje pojasa. Odgovarat će Dagestanac pred atletskom komisijom Nevade koja će odlučiti o daljnjim koracima...