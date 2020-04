Ribas izazvala povratak Paige: Idemo na 'Mortal Kombat' otok

Amanda Ribas (26) i Paige VanZant (26) već su se trebale boriti u ožujku, ali VanZant je odustala zbog ozljede ruke. No, Brazilka ne želi odustati od borbe s Amerikankom te ju je izazvala na borbu s kojom bi bili zadovoljni i mnogi fanovi jer VanZant nije bila u oktogonu od siječnja prošle godine.

- Želim ići na Danin otok. Ako i ona želi ići, idemo. Mislim da će to biti dobra borba, ne samo za mene, nego i za fanove - rekla je Ribas za MMA Junkie.

POGLEDAJTE VIDEO

A izgleda da se ne bi bunila ni borkinja iz Amerike jer je već na svojem Twitter profilu objavila kako želi na otok. Bio bi to pravi izazov za VanZant koja se u zadnje dvije godine borila dva puta. U siječnju 2018. je izgubila od Rose Clark odlukom sudaca, a u siječnju prošle godine slavila je polugom na ruci protiv Rachel Ostovich.

I’ll fight on an island too!! @danawhite @Mickmaynard2 @ufc