Deveto kolo HNL-a je iza nas. Iako smo bili lišeni derbija između Hajduka i Dinama, vidjeli smo mnoštvo sjajnih poteza, no kako to bijaše u našem nogometu, nije moglo proći bez razgovora i polemika o suđenju.

Rijeka je u petak iznenađujuće remizirala s posljednjim Hrvatskim dragovoljcem (2-2) nakon što je gubila 0-2, no najviše se nakon utakmice pričalo o poništenom golu Rijeke.

Haris Vučkić je zabio u 89. minuti za 3-2, ali je VAR poništio njegov gol budući da je lopta na putu prema golu okrznula Drmića koji je, prema mišljenju suca, bio u zaleđu. Tako je presudio glavni sudac Dario Bel i njegova ekipa iz VAR sobe, no bila je to situacija koja je mogla prevagnuti i na jednu i na drugu stranu. Josip Drmić bio je u liniji s igračem Dragovoljca i bilo je jako teško reći je li riječ o zaleđu. To zaleđe uzburkalo je strasti među Riječanima koji smatraju da im je nepravedno poništen gol, no sudački ekspert Mario Strahonja se ne slaže s njima. Kako on kaže, gol je opravdano poništen.

- Sve pohvale VAR sobi koja u ovoj stresnoj situaciji pred kraj utakmice treba donijeti važnu odluku. Drmić je dirao loptu, bio je u poziciji gdje je mogao i ometati vratara, došlo je do minimalnog kontakta s loptom kojeg je VAR soba označila zaleđem. Htio bih pohvaliti suca Bela koji je pokazao izuzetnu pokretljivost tijekom utakmice i jako dobro pozicioniranje - kazao je Strahonja u HRT-ovoj emisiji Stadion.

Riječani, pak, smatraju kako su pokradeni. Veliku buru u javnosti dignula je i situacija iz petog kola kada je Rijeci poništen gol protiv Osijeka zbog krivo povučene linije što je na kraju utjecalo na konačan rezultat (1-0), a sportski direktor Rijeke Robert Palikuća smatra kako su po drugi put ove sezone oštećeni zbog VAR-a. Kaže kako mu nitko nije objasnio zašto je gol poništen.

- U Kranjčevićevoj ulici nisam vidio zaleđe, nisam vidio da je netko dirao loptu, a prekid je trajao jako dugo. Pitao sam suce i VAR suce nakon utakmice što je konkretno bilo i... Nisam dobio nikakvu izjavu?! Izgleda da se neke odluke donose intuitivno, a ne na temelju konkretnih stvari. Ono u Osijeku je bila kapitalna pogreška, a u Kranjčevićevoj se ništa nije vidjelo, a donijeli su odluku da je bilo zaleđe. To nije u redu, svi mi imamo svoje ciljeve, a jedan ili dva boda mogu bitno promijeniti stvari.