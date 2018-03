Šest komada na Rujevici! Galić pojegao Žuti i dao utješni gol

KEK

Nakon tri vrijedne pobjede kroz ovih sedam dana pokušali smo regenerirati ekipu i pripremiti je za sljedeći izazov kojem je ime Cibalia. To su one utakmice sa zamkom. Naime, najopasnije su utakmice u kojima netko misli da su bodovi sigurni i da je dovoljno samo istrčati na teren. Cibalia je kompaktna ekipa, pokazuje to na terenu iako radi u teškim uvjetima. Cilj je, naravno, samo jedan, osvojiti bodove, poručio je Matjaž Kek koji će pokušati doći do četvrte pobjede u nizu (Lokomotiva, Dinamo, Inter).