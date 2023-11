Riječki dragulj najbolji asistent HNL-a: Iz Fiorentine sam otišao u 2. ligu. To je bio super potez

Toni Fruk, HNK Rijeka. Broj 21 na leđima i: dvostruki broj asistencija prije no što je sezona zakoračila u prosinac. Najbolji asistent HNL-a s 9 asistencija, plus jedna u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

POGLEDAJTE VIDEO: Fruk ruši Varaždin

Pokretanje videa ... sažetak varaždin rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Prošle subote u 2-0 pobjedi kod Varaždina, bombon od dodavanja Emmanuelu Bandi za 1-0, onako majstorski, desnom vanjskom. Pa ubacivanje za autogol sezone koji je svom vrataru glavom nehotice zabio Luka Škaričić.

Nakon 53 minute pobjeda na dlanu. U Frukovoj režiji. Rijeka ima sjajnog play-makera s ugovorom do ljeta 2027. i golemim, ogromnim marginama za napredak jer - 22 su mu godine tek.

- Jako dobro smo odigrali, bili smo kompaktni, bila je to jedna od naših boljih utakmica, osobito drugo poluvrijeme. Nismo padali energetski, jako sam zadovoljan kako je ekipa funkcionirala, pogotovo jer smo imali dosta izostanaka - priča Toni Fruk vremešnom kolegi Robertu Ferlinu u eter Radio Rijeke.

Toni Fruk najbolji je asistent HNL-a

Asistencija za Bandu bila je fantastična, ali Toni u prvi plan gura kolegu veznjaka, zambijskog reprezentativca:

- Ma i gol je bio lijep, nije bilo lako primiti tu loptu koju sam mu dodao. Talent za asistenciju ili stvar rada i treninga? A nisam o tome nikad razmišljao. Tehnika udarca... To je to.

Rijeka je ove sezone doživjela šok s totalno nenadanim odlaskom trenera, ali 'bijeli' igraju dobro, idu na prednji pogon, igraju napadački, na tablici su visoko. Zapravo idu: iznad svih predsezonskih očekivanja!

- Dosta dobro funkcioniramo, imamo dosta ofenzivaca u ekipi. Svi se dobro razumijemo, cijela ekipa. Uopće mi se nije bio problem uklopiti kad sam ljetos došao. Sviđa mi se i pozicija koji igram i način na koji moja Rijeka igra.

Foto: HNK Rijeka

Fruk je na Kvarner došao kao igrač Fiorentine, ali zapravo je dvije protekle sezone bio na posudbi Gorici. I kod svog sadašnjeg šefa struke, aktualnog glavnog trenera Rijeke, Željka Sopića.

- Kad je trener Sopić došao u Goricu, situacija je bila svakakva samo ne bajna. Gorica je imala veliki zaostatak u borbi za opstanak. I kako je on sam u jednom razgovoru rekao: 'Nitko nije vjerovao da će se izboriti ostanak u HNL-u'. Gorica je ostala u ligi, a meni je bilo zaista drago kad je on postao trener Rijeke.

'Tajna' Frukovih sjajnih predstava za riječke dečke?

- Gol Rudešu u prvom kolu došao je super za samopouzdanje, da odmah krenem prema gore. Došao je baš u pravo vrijeme. Je, nakon toga je bio veliki post s golovima, ali su me onda krenule asistencije. Ja sam zadovoljan. A mislim da je i Rijeka zadovoljna.

Iz hrvatskog nogometa otišao je kao tinejdžer, tek 17-godišnjak. Belgijski Mouscron pa potom - Serie A! Fiorentina.

- U suradnji s tadašnjim trenerima i menadžerima bilo je dosta ponuda i iz Hrvatske, ali oni su mislili da je za mene to najbolji put. Prvo je došla Belgija, jer je Italija imala problem s igračima koji nisu punoljetni. U Mouscronu sam bio šest mjeseci. To je zapravo bila usputna stanica za Fiorentinu - objašnjava Toni.

- U prve dvije godine sam, na žalost, bio dosta ozlijeđen. Došla je i pandemija. No vratio sam se, tražile su se posudbe i bilo je teško naći klub. Ali otišao sam na posudbu, u Dubravu. Tamo sam osjetio prvi seniorski nogomet. Mnogi bi rekli da je to bio korak unazad, ali meni je to bila odskočna daska. Igranje seniorskog nogometa bio je super potez. Nakon toga dvije godine posudbe u Gorici i sada... Evo me u Rijeci!

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Od U-14 nadalje, stalni 'vatreni' status.

- U reprezentaciji nisam bio jedino kada su me mučile ozljede.

Varaždin je apsolviran odličnom igrom. Napokon i na gostovanju. Doza samopouzdanja više pred vjerojatno još zahtjevnije sljedeće kolo i istrčavanje na - Opus Areni, kod Zekićevog Osijeka.

- Dosta teško gostovanje, da. Neće biti ugodna atmosfera za nas. Novi stadion, puno ljudi. Ali... Rijeka ima zacrtani cilj. A sigurno je da će doći i Armada, u velikom broju. Poslije Osijeka čeka nas Kup utakmica u Vinkovcima (*osmina finala kod Cibalije 5. prosinca, op.a.). Pa onda brzo i domaća prvenstvena utakmica s Belupom. Dosta naguran raspored i neće to sve biti lako, ali ne treba komplicirati nego: uzeti sve pobjede! To je jedini put.

Rijeka je jedno vrijeme bila prva. Sad je opet lovac, a ne lovina. Na vrhu sjedi Hajduk...

- Ma bitno je da mi dobro igramo. Do kraja prvenstva još je jako dug put. Ako Rijeka bude igrala kao npr. protiv Varaždina, a da ne padamo u drugom poluvremenu... Onda će sve biti super - rekao je Sopićev play-maker, najbolji asistent HNL-a.

Nogometni John Stockton. U dresu s Rijekinim grbom - Toni Fruk!