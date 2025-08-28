Obavijesti

Riječki 'deja vu' na europskoj sceni: Đalović se mora zapitati, Konferencijska liga je - realnost!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Foto: VERVERIDIS VASILIS/MOTIONTEAM/EUROKINISI

PAOK - RIJEKA 5-0 Đalović ne uspjeva pripremiti momčad za europska gostovanja, ispadanja u Bugarskoj, Grčkoj ili Sloveniji prošle godine dogodila su se na identičan način. Rijeka nigdje nije igrala nogomet...

Rijeka se još jednom nije iskazala, Đalovićeve su trupe poražene u Solunu 5-0. I nažalost, to se hrvatskom prvaku na europskoj sceni ovoga ljeta dogodilo već nekoliko puta. Ispadanje od Bugara (Ludogorec), teška muka i prolaz protiv Iraca (Shelbourne), pa novo ispadanje od Grka (PAOK), dokaz su kako je ovoj momčadi realnost - Konferencijska liga. Za nešto više, ipak nedostaje i više kvalitete.

