Obregon otključao Dragovoljac već u 2. minuti, Rijeka je povela

Rijeka je ove sezone igrala možda i najljepši nogomet u HNL-u. Svaka utakmica frcala je od sjajnih poteza i golova, privlačila je uz TV i one neutralne gledatelje, no što im to vrijedi kada će sezonu završiti na razočaravajućem četvrtom mjestu.

Riječani su sami sebi pucali u nogu porazima od Hrvatskog dragovoljca, Gorice i Lokomotive pa se tako još pet kola prije kraja oprostili od naslova.

Danas od 15 sati Rijeka će ugostiti baš klub od kojeg je krenuo veliki pad i oproštaj od titule. Hrvatski dragovoljac u posljednjem 36. kolu Prve HNL gostuje na Rujevici. Utakmica je rezultatski nevažna. Dragovoljac se vraća u drugu ligu, Rijeka je na četvrtom mjestu, ali Goran Tomić i njegovi igrači žele se pobjedom oprostiti od Rujevice za ovu sezonu.

POSTAVE:

Naravno, Tomić će dati priliku mlađim igračima i onima iz drugog plana koji se nisu naigrali ove sezone. Ipak, u četvrtak slijedi ono najvažnije što bi moglo isprati gorak okus iz prvenstva, a to je finale Kupa na Poljudu. Velika je euforija na Kvarneru, prvi put nakon pet godina navijači će brodom za Split. Na Poljudu ih se očekuje preko tri tisuće i današnji dvoboj bit će samo zagrijavanje za taj susret.

S druge strane, Hrvatski dragovoljac se želi časno oprostiti od prvoligaškog društva, a uz to će i mnogi igrači biti motivirani i željni dokazivanja jer su u Siget došli upravo iz Rijeke. Čak devet igrača je s Rujevice ove zime stiglo u Dragovoljac, uz trenera Dragana Tadića. Vidi se trenerski rukopis, HD je igrao puno bolje u proljetnom dijelu sezone, ali ipak nisu uspjeli ostati u ligi.

Tekstualni prijenos utakmice pratite na našem portalu.

Rijeka - Dragovoljac 1-0

1' Počela je utakmica na Rujevici.

2' GOL! Obregon je već na otvaranju susreta doveo Rijeku u vodstvo. Stigla je odlična dubinska lopta iz zadnje linije, Obregon je uspio pobjeći Galešiću po desnom krilu pa sjajno po podu pogodio u suprotan kut.