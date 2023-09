REAKCIJE S RUJEVICE

Sopić: Pjaca? Puna šaka brade. Tomas: Falio nam je Caktaš

Nadam se da će ući u formu, on je sada na 60, 70 posto. Znali smo da je on ekstra kvaliteta za Rijeku, to je danas i pokazao. Dugo nije igrao, sada je radio jako dobro u reprezentativnoj stanci, rekao je riječki strateg