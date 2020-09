Rijeka dovodi stopera Arsenića, Haliloviću ozljeda otela transfer

Na Rujevici će sljedećeg tjedna biti predstavljeno stopersko pojačanje iz poljske Jagiellonie, diplomant osječke nogometne škole - Zoran Arsenić. Prošle je sezone Arsenić u jakoj poljskoj Ekstraklasi odigrao 30 utakmica

<p>Da su ga na stoperskim pozicijama dočekali npr. <b>Samardžić</b> & <strong>Elez</strong> ili <strong>Mitrović</strong> & <strong>Župarić</strong>, nikada <strong>Simonu Rožmanu</strong> vjerojatno ni na kraj pameti ne bi palo da svoju Rijeku dizajnira u sustavu s trojicom stopera.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ivor Pandur, riječki dečko ispunio si je san o Ligi petice</strong></p><p>Ali kad mu je Dinamo na Rujevici utrpao pet komada (uz dojam kako je, samo da je htio, mogao zabiti još pet), slovenski je trener shvatio kako u veznom redu, napadu i na bokovima možda i ima kadar za svoju ideju nogometa, ali u srcu obrane - sigurno ne.</p><p>Uprava mu je zimus dovela <strong>Nina Galovića</strong> koji se... Još snalazi. I dečku treba dati vremena i kredita, u novu je momčad i klub uletio baš usred korona-sezone.</p><p>Unatoč tome što, osim mladog golmana <b>Ivora Pandura</b> koji je za početnih 2 milijuna eura otišao u Veronu, još nisu napravili drugi jači izlazni transfer, <strong>Mišković</strong> & com. i dalje: idu jako.</p><p>Na Rujevici će sljedećeg tjedna biti predstavljeno stopersko pojačanje iz poljske Jagiellonije, diplomant osječke nogometne škole - <strong>Zoran Arsenić</strong> (26). Osječanin je iz rodnog grada 2017. otišao u krakovsku Wislu pa u siječnju 2019. preselio u Jagielloniju.</p><p>Prošle je sezone Arsenić u jakoj poljskoj Ekstraklasi odigrao 30 utakmica, a sa njime i Galovićem u napokon očekivanom izdanju pa još kad formu uhvati <strong>Capan</strong> koji uvijek može i na stopera, a mlađahni <strong>Smolčić</strong> prodiše punim prvoligaškim plućima...</p><p>Rijekina bi uža obrana mogla (trebala!) napokon biti takva da vezni red ne mora igrati s mišlju 'Ako izgubimo loptu iza je odmah frka i vjerojatno primamo gol'.</p><p>Inače, već bi se (uz onaj Pandurov) vjerojatno dogodio još jedan izlazni transfer (prije onog istinski lukrativnog, <strong>Čolakovog</strong>), ali Rijeku i njenog ponajboljeg igrača prošle sezone, <strong>Tibora Halilovića</strong> (25) pogodio je klasični sportski peh.</p><p>Sjajni nogometaš i sjajni mladi čovjek Halilović trebao je prijeći u nizozemski Heerenveen, ali baš na dan kad je transfer trebao biti 'zacementiran', dečku koji je svojim golom u finalu Kupa Rijeci donio trofej, na utakmici s Lokomotivom dogodila se ozljeda ligamenata koljena i - prisilna pauza od tri mjeseca.</p><p>Na sreću, Rijeka se unaprijed osigurala dovođenjem na posudbu iz Nürnberga u najmanju ruku jednako kvalitetnog veznjaka, Slovenca <strong>Adama Gnezde Čerina</strong> (21).</p><p>Čerin je doveden kao zamjena za Halilovića koji je trebao obući dres Heerenveena. Rijeka je dobila još jednog odličnog veznog igrača, a Tibor će se u miru oporaviti pa do kraja ove ili u narednoj sezoni, u to smo sigurni, i sebi i Rijeci donijeti neki drugi pravi transfer.</p><p>Inače, na Rujevici su dvije novosti vezane uz korona virus: igrač koji je bio zaražen korona virusom nakon samoizolacije više nije pozitivan, ali jednom je drugom igraču nalaz bio pozitivan na Covid-19. Imena su, naravno, tajna.</p>