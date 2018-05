Rijeka emocija: Suze brazilskih igrača zbog poziva na Mundijal

U nekim reprezentacijama igrači priželjkuju svoje ime na popisu samo kako bi se prodali, negdje igrači uopće ne žele igrati za reprezentaciju, nekima je to manje bitno nego igrati za klub, ali u Brazilu nije tako.

U Brazilu nositi reprezentativni dres na nekom veliko natjecanju znači najveću čast koju ti život može pružiti, to je ispunjenje svakog sna, to je uživanje, to je čista emocija.

Iako većina reprezentacija svoj spisak najprije priopći igračima, a tek onda medijima, u Brazilu je ipak nešto drugačije. Tite je spisak igrača za nadolazeće Svjetsko prvenstvo čitao na službenoj konferenciji za novinare, a njega su željno iščekivali brojni brazilski igrači.

Fagner, koji je standardni prvotimac Corinthiasa, je objavljivanje putnika za Rusiju gledao u svojoj kući u društvu djevojke, obitelji i psa, a kada je saznao da Tite računa i na njega za Svjetsko prvenstvo, uslijedila je ogromna erupcija oduševljenja. Slavili su svi pa tako i njegov pas koji se nalazio na kauču.

S druge strane, iskusni branič Gremija, Pedro Geromel, je Titeovu konferenciju pratio u društvu svojih suigrača. Neki od njih su, poput Arthura, ispali s popisa, ali svejedno nisu krili oduševljenje zbog toga što će Geromel putovati u Rusiju.

Uz popis od 23 igrača, Tite je objavio i popis od 12 igrača koji će, u slučaju oslobađanja mjesta, uskočiti na to prazno mjesto kako bi pomogli svojoj reprezentaciji, a na tom popisu se pronašao i Cruzeirov Dede, koji nikako nije mogao sakriti suze zbog velike časti.