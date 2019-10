Radivojević načeo Rijeku dok je Tomečak ležao čekajući pomoć!

NAJAVA

Slaven Belupo i Rijeka na 'Apašu' igraju treću utakmicu 12. kola Prve HNL. I koprivnički trener i riječki kapetan očekuju utakmicu u kojoj će (barem posjednom i napadačkim namjerama) dominirati kvalitetnija momčad, gosti s Kvarnera...

Tomislav Stipić, trener Slaven Belupa: - Mislim da svi vrlo dobro znamo kakav suparnik nam dolazi u goste. Rijeka je aktualni pobjednik Hrvatskog nogometnog kupa, a to puno govori. Imaju iskusne igrače, brza krila i stopere koji vole graditi igru. To je momčad koja stalno želi napadati. Mi ćemo ih pokušati dočekati u prostorima kroz koje najčešće dolaze naprijed. Nadam se da ćemo u tome biti uspješni. U svakom slučaju, vjerujem da je pred nama zanimljiva utakmica. Do sada smo odradili jedanaest treninga i jednu prijateljsku utakmicu, a ja niti jednom nisam nezadovoljan napustio teren. Igrači su uvijek ispunili sve zadatke koji su bili stavljeni pred njih. Svi su bili maksimalno fokusirani. Osjetio sam da imamo pozitivnu atmosferu. Naravno, to razdoblje nije mi moglo dati kompletan uvid u njih kao nogometaše.

Alexander Gorgon, kapetan Rijeke: - Možda je došlo vrijeme za dobru seriju, možda je došlo vrijeme da pobijedimo nekoliko utakmica za redom i dobijemo samopouzdanje. Ovo nam je prva utakmica poslije reprezentativne stanke, a to je razdoblje kada je uvijek zanimljivo vidjeti kako će se momčadi vratiti u redoviti ritam utakmica. Slaven Belupo je promijenio trenera pa nam je s te strane bilo teško pripremiti se, jer zapravo i ne znamo što nas čeka u Koprivnici. Pred nama je, dakle, jedan veliki upitnik. Ne znamo u kojem sustavu i na koji način igra naš protivnik, ali najbitnije je da gledamo sami sebe. Mi se moramo tako postaviti da se protivnička momčad mora nama prilagođavati, a ne mi njoj. Naš je cilj da poslije utakmice možemo reći da je iza nas dominantan i dobar nastup.