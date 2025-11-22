GOLOVI S RUJEVICE
Rijeka - Hajduk 5-0: Pogledajte Frukovu simultanku i golove za najteži poraz 'bilih' u HNL-u
Rijeka je prva momčad HNL-a koja je Hajduku zabila pet komada, a nije primila nijedan. Tri gola dao je maestralni Toni Fruk, po jedan Vignato i Menalo. Pet komada Splićani su primili još samo dvaput, 1995. u porazu od Osijeka u Gradskom vrtu 5-3 uz hat-trick Igora Pamića, i 2001. od Varteksa na Poljudu 5-1 uz tri komada Miljenka Mumleka.
