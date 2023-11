Rijeka jako blizu dogovora sa Selahijem! 'U Osijeku nešto nije posloženo. Ali Zeka će izvući to'

Rijeka u petak kreće na mini slavonsku 'turneju'. Subota, 15.00: HNL gostovanje kod Osijeka; utorak, 13.30: kup utakmica u Vinkovcima kod Cibalije. Na put idu svi igrači osim Marke Pjace kojem je najnovija magnetska rezonanca potvrdila da probleme s mišićem lista.

Na press-konferenciju uoči ispita pored Drave i Bosuta pred kamere su, uz šefa Sopića, sjeli i dvojica mladića koji su nedavno produžili svoje ugovore, riječka djeca, sadašnjost i budućnost Ri-obrane: Ivan Smolčić (23) i Niko Galešić (22).

Klupsko medijsko eksponiranje za dvojicu igrača koji su produžili ugovore kao poruka Lindonu Selahiju? Izgleda da - ne. Jer na pitanje 'Što ima novoga vezano uz Selahija i produžetak ugovora?', Sopić kaže:

Selahi zna što treba

- To su normalni pregovori između igrača i kluba. Ja se iskreno nadam da ćemo se dogovoriti i produžiti ugovor. Pričali su ljudi u klubu s njim, pričao sam i ja s njim... Nema presinga na dečka, ali: nitko nije iznad kluba! - priča Željko Sopić.

- Lindon (24) je pametan dečko i zna što je najbolje za njegovu karijeru. Ja još nisam vidio da je netko dobro igrao i lako vratio formu nakon 7 mjeseci pauze. No... Mislim da smo jako blizu dogovora sa Selahijem! E sad, kad će formalno riješiti: to ovisi o predsjedniku Miškoviću i ljudima iz kluba.

Galešić & Smolčić

Galešić i Smolčić rekli su svoje o osjećaju igranja za Rijeku:

- Sreća i ponos. To osjećam zato što mi je klub pokazao poštovanje i ponudio produžetak ugovora. Da, sami smo se za to izborili. I Niko i ja. 'Ko će drugi ako nećeš sam?! Sretan sam zbog obojice jer i obojica smo djeca ovog kluba - rekao je Smolčić, a Galešić dodao:

- Pet godina sam tu i presretan sam što mi je Rijeka ponudila novi ugovor iako je stari trajao još dvije godine. To je takav klub to su takvi ljudi tu - rekao je Galešić.

Šef Sopa nije htio previše govoriti o kupu. Bit će nekih rotacija ovisno o tome koji će se igrači koliko potrošiti na Opus areni, ali sav je fokus sada na suboti i HNL-derbiju kod Osijeka.

- Trenutna forma Osijeka je nebitna. Početkom sezone sam još s Goricom igrao kod njih i... Igralo se dobro, a izgubilo. Sad želim pobijediti pa čak i ako se dogodi da to bude s lošijom igrom. Goda ide s nama, nedostaje samo Pjaca, a Smolčić i Janković su na zadnjem treningu imali manjih problema, ali nadam se da će to biti sve u redu do subote.

Tomas, Zekić... Osijek

U prvoj ovosezonskoj tekmi s Osijekom Rijeka je odigrala možda i najbolju utakmicu sezone, pobijedila 2-0, a oba gola je dao baš majstor koji u subotu neće igrati, Marko Pjaca.

- A možemo reći da nam ta utakmica jest neki putokaz, ali ne vjerujem da će Osijek sad biti toliko loš kao tada na Rujevici. Ne zanima me prošlost niti ono što nas čeka nakon subote. Zekić i ja smo prije svega prijatelji. Kao što sam prijatelj i s Tomasom - priča Sopa.

- Obojica su počeli vrhunski na klupi Osijeka. Preko Tomasa se prelomilo i on više nije trener tamo, Zeka je vrhunski trener, ali i on nakon sjajnog početka trpi jer neke stvari u Osijeku očigledno nisu najbolje posložene. Ali... Izvući će Zeka to.

Pjaca je out

Rijeka je u prošlom kolu pobijedila u Varaždinu u jednom od najboljih gostujućih izdanja ove sezone.

- Mi i u gostima stvaramo šanse, ali nikako da zabijemo taj gol za 2-0 i prelomimo utakmicu. Nismo zabili ni u Varaždinu nego je za tih 2-0 pao njihov autogol. Možda nam nedostaje sreće, možda kvalitete... Ali jasno je da u Osijek idemo s namjerom da pobijedimo. Za početak, da ostvarimo pozitivan rezultat no mi smo Rijeka i želja su sva tri boda – rekao je šef riječke struke.

U Slavoniju će i Goda koji HNL tekmu u subotu ne može igrati zbog žutih kartona no možda dobije određenu minutažu u kupu ako mu to dozvoli ozljeda ramena.

Pašalić & Hrvatska

A na zadnjim reprezentativnim okupljanjima Rijeka je imala trojicu A reprezentativaca (Pašalić, Labrović, Pjaca) i dvojicu U-21 'vatrenih' (Ivanović i Hodža).

Posebno je impresivan veliki uzlet Marca Pašalića (20). Impresivan i za sve u Rijeci: silno inspirativan.

- Veliki broj reprezentativaca iz Rijeke ogromna je inspiracija i putokaz. Posebno Pašalićev put. Jer Marco je kao npr. 'Gale' i ja. Mlad, radi naporno i on je još jedan živi dokaz kako se iz Rijeke može u A reprezentaciju Hrvatske! - rekao je Niko Galešić.

Riječani se, naravno, u subotu neće ni vraćati iz Slavonije nego iz Osijeka samo produžiti do Vinkovaca u kojima će čekati utorak i osminu finala kupa kod Cibalije.