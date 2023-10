Rijeka je rasprodala Rujevicu za Jadranski derbi s Hajdukom!

Još je tjedan dana do Jadranskog derbija na Rujevici, a karata više nema. Rijeka će na domaćem terenu imati huk s pune Rujevice na utakmici protiv Hajduka, a bit će to prilika za izabranike Željka Sopića jer pobjedom mogu zasjesti na prvo mjesto u ligi. No, pita se tu nešto i 'bile' koji dolaze na krilima odlične pobjede protiv Dinama.

Kratkom objavom na društvenim mrežama Riječani su objavili kako ulaznica više nema te vlasnike sezonskih ulaznica zamolili da, ako ne mogu doći na utakmicu, to prijave te daju priliku onima koji bi to željeli.

Podsjetimo, Hajduk i Rijeka već su igrali ove sezone, a u 2. kolu Supersport HNL-a slavila je splitska momčad na Poljudu s 1-0.