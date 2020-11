Rijeka Orlandu u čast: 'Piši jer to je život. A život je zaj...ncija'

Press-centar na Rujevici, jedan od hramova svih koji o riječkom sportu pišu i govore, sada se zove: 'Press-centar Orlando Rivetti'. Rijeka je na Orlandov rođendan odala počast majstoru sportskog novinarstva

<p><strong>Orlando Rivetti</strong> u dobra je spominjanja otišao prije mjesec dana. Kolega koji je kroz svoje rečenice postao jedno od najglasovitijih imena ne samo riječkog nego hrvatskog sportskog novinarstva, čovjek koji je u pola stoljeća pisanja postao ne samo jedan od sinonima riječkoga sporta nego i jedan od simbola grada Rijeke, danas bi slavio 69. rođendan.</p><p>Klub koji je volio više nego što je čak i on riječima mogao opisati, njegova jedina Rijeka, na Orlandov je rođendan odala počast briljantnome peru. Od danas se press-centar na Rujevici, jedan od hramova svih koji o riječkom sportu pišu i govore, zove: 'Press-centar Orlando Rivetti'.</p><p>Ime je istaknuto na ulazu, citati brkatog velemajstora pisane riječi ispisani su po zidu na kojem je i slika poznatog '<span class="spellchecker-word-highlight">giornaliste</span>' - s rukama u džepovima 'nadzire' situaciju.</p><p>Rijekin press-centar dobio je Orlandovo ime, a dok je Rijeka još stanovala na Kantridi sam je brko predlagao da se mjesto s kojeg milijune redaka ispisuju i milijune riječi u eter šalju riječki i gostujući novinari nazove: 'Press-centar <strong>Milan Perović</strong>', u čast velikome <span class="spellchecker-word-highlight">Kostrenjanu</span> čije su divne i pitke rečenice desetljećima u vremenu zaustavljale sve što se u Rijeci i na Kvarneru od sporta događalo.</p><p>I Mićo Perović i Orlando Rivetti spomenici su riječkoga sportskog novinarstva, na radost svima koji smo bili njihovi suvremenici i na čast što će se sljedeći tekst s Rujevice slati iz: 'Press-centra Orlando Rivetti'.</p><p>Dok se beskrajno <span class="spellchecker-word-highlight">grintavome</span>, beskrajno talentiranome i beskrajno vrijednom Orlandu brčina smije dok gleda kako oni koji je učio poslu i dalje 'štrikaju'... O ljubavi prema Rijeci, sportu i novinarstvu za koje je on postao sinonim i vječni simbol.</p><p>'Piši, će ti koji k..c slobodni dani? Ja ih nikad nisam uzimao! Piši jer to je život. A život je - zajebancija'.</p>